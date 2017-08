Diretor afasta rumores de Messi no Manchester City e nega interesse por Mbappé

Reunião entre os dois não deve acontecer em Manchester (Foto: Odd Andersen / AFP via Getty Images)

Josep Guardiola e Lionel Messi têm uma história respeitável entre si de conquistas e relação. Sendo assim, onde o espanhol estiver, existirá especulações sobre o argentino indo jogar sob seu comando novamente. Contudo, segundo Txiki Begiristain, diretor do Manchester City, o clube inglês não tentará uma possível contratação do camisa 10 dos Blaugranas e, de quebra, ainda negou o interesse dos Citizens por Kylian Mbappé, do Monaco.

A especulação dessa vez aconteceu por meio do tablóide britânico Daily Record, que noticiou no último fim de semana um encontro entre representantes do clube e do jogador na Espanha. Porém, com os pés no chão, Txiki desmentiu uma possível chegada de Messi à Inglaterra, visto que o atleta está à beira de renovar seu contrato com o clube catalão e aumentar sua multa de rescisão de € 250 milhões para € 300 milhões, segundo o Goal.

"Vamos lá, gente, é impossível [Messi ir ao City]", disse em entrevista. "Ele vai continuar jogador do Barcelona. Nós poderíamos até tentar alguns movimentos na janela, mas por ora estamos bem felizes [com o que temos]. Se acontecer algo no fim desta janela, nosso trabalho é estar sempre preparado e, se precisar melhorar o time, o faremos. Mas, por agora, estamos felizes", acrescentou.

Neste verão europeu, os Sky Blues foram às compras e trouxeram nomes como Kyle Walker, Benjamin Mendy, Danilo e Bernardo Silva, além da adição do goleiro brasileiro Éderson. Contudo, era do conhecimento da imprensa inglesa que a agremiação ainda estaria interessada em Mbappé, jovem atacante do Monaco, sensação da temporada passada. Sobre o francês, Begiristain disse que o City está fora da corrida.

"É impossível conseguir com o tempo que resta. Não é o nosso trabalho fazê-lo hoje ou amanhã. Quando você quer este tipo de jogar, tem de se mexer muito mais cedo. É impossível tentar a contratação agora, nos últimos dias", declarou. Kylian, porém, deve ir para o PSG de acordo com a imprensa francesa, num acordo que seria o segundo maior da história do futebol.