Mourinho descarta Ibrahimović na fase de grupos da Champions: "Não existe a menor chance"

Mourinho declarou que Ibrahimović está fora dos planos do United para a fase de grupos da Champions (Foto: Matthew Peters/Manchester United)

Recém-anunciado pelo Manchester United, Zlatán Ibrahimović não deve entrar em campo pelo restante de 2017. Aclamado pela torcida, o atacante vem tratando uma séria lesão no joelho e tem retorno aos gramados previsto para janeiro de 2018.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25), o treinador José Mourinho deixou claro que não conta com a participação do sueco para a fase de grupos da Champions League.

“Não acho que Zlatan vá fazer parte da fase de grupos, não acho que exista a menor chance. Nós temos espaço na lista de relacionados a Champions League para ele? Sim, nós temos. Espero que ele jogue a fase de mata-mata, mas para isso, precisamos terminar entre os dois primeiros. (...) Não quero pensar nisso, eu nem pergunto. Não falo com ele sobre isso nem com o departamento médico. Só acho que ele vai estar conosco na segunda parte da temporada. (...) O certo é não pensar demais sobre isso e deixá-lo se recuperar passo a passo, e voltar quando estiver pronto.”, afirmou o treinador português.

A passagem de Ibra pelo Manchester United - que incluiu 46 partidas e 28 gols – foi interrompida após o atacante sofrer uma grave lesão no joelho na temporada passada. Devido à sua condição médica, o sueco preferiu não renovar seu contrato com os Red Devils. Antes de retornar à equipe de Old Trafford nesta última semana, Zlatán também foi sondado pelo Milan.

Mourinho mostrou-se feliz com o retorno de Ibra à equipe de Old Trafford (Foto: Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Mourinho demonstrou estar muito feliz com o retorno do atacante sueco à equipe inglesa, mesmo não podendo contar com sua atuação para o restante de 2017. Para o treinador, o reencontro entre Manchester United e Ibrahimović é uma demonstração da grandeza do clube e do jogador.

“Estou muito feliz por ele estar conosco. Isso me mostra duas coisas – o tamanho do jogador e o tamanho do clube. Me mostra o tamanho do jogador porque seria muito fácil para ele dizer adeus. Fez sucesso no Manchester United, sofreu uma lesão séria e tchau. Ele não fez isso, ele quer seguir seus outros sonhos e continuar jogando futebol em alto nível”, completou.

Comandado por José Mourinho, o Manchester United faz sua grande estreia na Champions League 2017/2018 no dia 12 de setembro - jogando em casa, no Old Trafford Stadium, os Red Devils recebem o FC Basel pela fase de grupos do torneio europeu.