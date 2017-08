Manchester United recebe Leicester para manter 100% na Premier League

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada da Premier League, disputada no Old Trafford, em Manchester, Inglaterra.

Neste sábado (26), o Manchester United tentará manter a invencibilidade na Premier League, quando receberá o Leicester City no Old Trafford. A partida será válida pela terceira rodada da competição, e o apito inicial será dado às 13h30 (de Brasília).

Atualmente, os Red Devils se encontram no topo da tabela, tendo conquistado os seis pontos disputados após duas goleadas consecutivas. Já os Foxes estão na nona colocação, com três pontos ganhos em dois jogos.

Após esta rodada, o Manchester United enfrentará o Stoke City no bet365 Stadium, no sábado (9), às 13h30. O Leicester jogará no mesmo dia contra o Chelsea no King Power Stadium, mas a bola começará a rolar às 11h. Ambas as partidas serão disputadas pela Premier League.

United vai com força total

Procurando mais um bom resultado, os mandantes devem entrar em campo com a mesma escalação do jogo contra o Swansea City, em que ganharam por 4 a 0. Assim, os Red Devils têm tudo para fazer outro belo jogo pelo campeonato.

O time de Manchester, no entanto, tem como dúvidas determinados atletas, que vêm se recuperando de lesão. É o caso de Ashley Young e Luke Shaw, que já participaram de jogos no sub-23. Além disso, Zlatan Ibrahimovic, que voltou à equipe nessa semana, e Marcos Rojo devem continuar fora por mais alguns meses.

Em coletiva, o técnico José Mourinho falou sobre a dificuldade de enfrentar uma equipe fechada como o Leicester, lembrando da temporada em que o adversário foi campeão da liga. Ele afirmou que o estilo de jogo não mudou e elogiou a equipe.

+ Maior artilheiro da Inglaterra, Wayne Rooney anuncia aposentadoria da seleção

"Acho que são o mesmo time de dois anos atrás. Eles vão ser campeões de novo? Honestamente, acho que não, porque há muitos times que não devem falhar. Mas em termos de qualidade, eles são o mesmo time e estão jogando exatamente como jogaram antes".

Provável Manchester United: De Gea; Valencia, Jones, Bailly, Blind; Matic, Pogba, Mata, Mkhitaryan, Rashford; Lukaku.

Leicester sofre com desfalques e dúvidas

Os Foxes podem não ter o melhor elenco da Inglaterra, mas têm, sem dúvidas, bons jogadores. Assim, apostando em velocidade e em uma defesa sólida, a equipe busca um bom resultado em Old Trafford, mesmo que seja improvável.

+ Sorteio define confrontos da terceira fase da Copa da Liga; Liverpool encara Leicester

Com a possível volta de Jamie Vardy e Wes Morgan, que saíram lesionados há uma semana, o Leicester ainda tem dúvidas para o jogo: Danny Drinkwater e Papy Mendy devem começar no banco de reservas, por precaução. Já Robert Huth e Vicente Iborra não serão nem relacionados.

O treinador Craig Shakespeare deu coletiva e se mostrou realista, exaltando a qualidade do adversário. No entanto, ele afirmou que o resultado pode ser alcançado, mesmo que com dificuldades.

"Eles [United] têm parecido poderosos. Marcar oito gols em dois jogos na Premier League não é fácil. Vai ser um grande desafio, mas estou ansioso. Tivemos alguns bons resultados recentemente e precisamos levar essa confiança para o jogo, mas sabemos o que nos espera".

Provável Leicester: Schmeichel; Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs; Ndidi, James, Albrighton, Mahrez, Okasaki; Vardy.