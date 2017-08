Manchester City visita Bournemouth buscando encostar nos líderes da Premier League

(Foto: Editoria de Arte/Vavel Brasil)

Bournemouth e Manchester City se enfrentam neste sábado (26) pela 3ª rodada da Premier League 2017/18, em jogo a ser realizado no Vitality Stadium em Bournemouth.

No histórico do confronto, os Cherries nunca venceram os Citizens. Foram apenas 10 confrontos, com 8 vitórias do lado do Manchester City e 2 empates. O Manchester City marcou 25 gols no total e o Bournemouth apenas 5.

O Manchester City está na quinta colocação com 4 pontos e vem de um empate heróico contra o Everton no Ettihad Stadium pelo placar de 1 a 1, já que o lateral-direito Kyle Walker foi expulso ainda no primeiro tempo com a equipe perdendo por 1 a 0. Já o Bournemouth vem de duas derrotas na competição. A equipe de Eddie Howe saiu derrotada para o Watford na última rodada pelo placar de 2 a 0 em pleno Vitality Stadium.

Após duas derrotas, Cherries buscam recuperação na Premier League

Ainda sem pontuar na Premier League, o Bournemouth tem a díficil missão de encarar um dos clubes mais poderosos da competição e um dos favoritos ao título. Para isso, a equipe vai ter de superar algumas ausências em seu elenco, já que o capitão e zagueiro Simon Francis não poderá jogar devido uma contusão, assim como o winger Junior Stanislas e o atacante Callum Wilson.

Apesar dos desfalques, a equipe pode contar com o reforço do atacante Jermain Defoe, que pode fazer a sua primeira partida completa pelos Cherries após jogar contra o Birmingham no meio de semana pela Copa da Liga Inglesa.

O treinador da equipe Eddie Howe, afirma que respeita muito o Manchester City e que a equipe terá que fazer o seu melhor para sair com o bom resultado.

"Nós respeitamos o Manchester City. Tivemos batalhas muito duras ao longo da competição e precisamos jogar o nosso melhor para conseguir o resultado. Nós temos de tirar o nosso melhor de cada jogo para buscar construir algo produtivo a partir disso", afirmou o treinador.

Howe ainda afirmou na entrevista que é um grande fã do trabalho de Pep Guardiola e elogiou a inteligência do treinador espanhol.

"Eu acho o Guardiola bastante inteligente, ele é um cara ótimo que é obcecado por futebol. Ele é uma pessoa que me impressiona bastante", concluiu Howe.

Sem Walker suspenso, Mendy viaja com o elenco do Manchester City mas pode ficar de fora

Para aproximar dos líderes da competição, o Manchester City precisa vencer o Bournemouth, mas terá alguns desfalques para o jogo deste sábado. A equipe está sem o lateral-direito Kyle Walker que foi expulso na partida contra o Everton e o volante Ilkay Gundogan ainda está recuperando de contusão.

O lugar de Walker será preenchido pelo brasileiro Danilo, que vinha cobrindo o lado esquerdo do campo pela a ausência de laterais no elenco. Já no lado esquerdo, o recém contratado Benjamin Mendy pode ser uma opção. O lateral-esquerdo viajou com o elenco para Bournemouth mas não tem garantias de que pode iniciar uma partida e caso não possa jogar, a posição provavelmente será preenchida pelo winger Leroy Sané, que jogou pelo lado esquerdo na partida contra o Everton.

O treinador Pep Guardiola elogiou as atuações da equipe apesar de os Citizens terem desperdiçado dois pontos contra o Everton na última segunda-feira.

"Nós deixamos de somar dois pontos contra o Everton, mas no geral deu pra avaliar coisas positivas. Eu estou muito feliz com as atuações da equipe neste começo de temporada", afirmou.

O fato de o seu adversário não ter somado pontos nas duas primeiras partidas não tranquiliza o treinador do City, que afirma que os comandados de Eddie Howe querem buscar melhorar na competição.

"O Bournemouth é um time que quer jogar. O treinador deles é muito bom para propor o jogo da equipe. Eles iniciaram com duas derrotas na competição, mas eles querem melhorar, então temos que tomar cuidado", concluiu Pep