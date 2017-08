Swansea vence primeira e afunda Crystal Palace à terceira derrota seguida

Em um dos jogos das 11h deste sábado (26), o Crystal Palace recebeu o Swansea City pela terceira rodada da Premier League 2017/18. Ainda sem vencer na competição, os dois times entraram dispostas para quebrar tal marca, contudo, foram os visitantes que fizeram-o. Tammy Abraham marcou o primeiro do jogo e de sua carreira no certame e Jordan Ayew fez o segundo dos Swans para triunfaram por 2 a 0.

O resultado traz certamente um alívio para o time do País de Gales, que agora sobe para a nona posição com quatro pontos ganhos, entrando na Data Fifa com um empate, uma derrota e uma vitória, respectivamente. Por outro lado, a equipe de Frank de Boer vai precisar usar essas duas semanas para encontrar alternativas que façam os Eagles pontuarem, depois de perderem as três primeiras.

As duas equipes retornam a campo apenas no próximo dia dez de setembro, quando o Palace visita o Burnley às 9h30 e o Swansea recebe o Newcastle às 12h, ambos horário de Brasília.

Primeiro tempo se mostrou bem equilibrado em quesito de posse de bola e oportunidades de criar chances para abrir o placar. Os Eagles tiveram algumas oportunidades, bem como os Swans, porém foram os visitantes que saíram na frente no fim da etapa inicial. Abraham recebeu cruzamento na área de Fer, se antecipou da marcação e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar para o time galês e marcando seu primeiro gol na Premier League.

Se no fim do primeiro tempo o Swansea abriu o placar, a ampliação da vantagem aconteceu logo no começo da etapa final. Ayew aproveitou passe em profundidade depois de roubada de bola no meio de campo inesperada para o Palace e conseguiu tirar do goleiro para fazer o segundo gol do seu time no jogo. Os donos da casa bem que tentaram voltar ao jogo depois de sofrer o segundo gol, mas nada feito. Tentativas via cobrança de falta, chute colocado, jogadas individuais e até mesmo de bicicleta foram vistas no Selhurts, mas nenhuma balançou as redes.