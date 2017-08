Huddersfield e Southampton empatam sem gols, mas seguem invictos na Premier League

Neste sábado (26), Huddersfield e Southampton fizeram um duelo de invictos no John Smith's Stadium e continuam desta mesma forma, já que as duas equipes empataram sem gols. Com isso, os Terriers chegam a sete pontos e lideram a competição, enquanto os Saints alcançam os cinco pontos.

Na próxima rodada, que só será realizada daqui duas semanas por conta da Data Fifa, o Huddersfield irá encarar o West Ham no dia 11 de setembro, uma segunda-feira, às 16h. No dia 9, um sábado, às 11h, o Southampton recebe o Watford.

Mesmo jogando como visitantes, foram os Saints que tomaram as rédeas da partida no John Smith's Stadium, chegando bem com velocidade, tanto que a primeira grande chance veio dos pés de Redmond, que avançou com liberdade pela esquerda, invadiu a área e finalizou cruzado, mas a bola passou ao lado da trave de Lössl.

Porém, depois disso, os donos da casa começaram a dominar as ações da partida, mas perdendo várias chances. Aos 36', Ince recebeu na área e finalizou cruzado, mas Forster defendeu. Poucos minutos depois, após cruzamento na área, Forster saiu mal, espalmou a bola nos pés de Kachunga, que finalizou, mas o arqueiro do Southampton se recuperou e mandou para escanteio. Mesmo pressionando bastante, nada de gols na primeira etapa.

Até, mais ou menos, metade do segundo tempo, a partida era toda a favor dos donos da casa, que dominavam, mas criavam praticamente nada. Porém, depois desse tempo, o Southampton começou a gostar da partida e chegou com muito mais perigo. A primeira boa chance veio com Redmond, que recebeu na entrada da área e finalizou, mas Lössl espalmou.

Já na parte final da partida, os Saints tiveram, provavelmente, a melhor chance da partida, quando Ward-Prowse deu belo passe no fundo para Long, que cruzou, a bola passou por toda a área e chegou na segunda trave para Bertrand, que cabeceou, mas o capitão Smith salvou em cima da linha e encerrou os trabalhos: 0 a 0.