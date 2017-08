Após bater Tottenham, Chelsea recebe Everton em busca de sequência positiva

O domingo (27) de Premier League começa cedo. Às 9h30, o atual campeão Chelsea recebe no Stamford Bridge o Everton, ainda pela 3° rodada da competição nacional. As duas equipes mostram grande potencial para que briguem na parte de cima da tabela.

Na rodada anterior, os times não passaram em branco. Jogando no Wembley, Marcos Alonso marcou duas vezes, dando a vitória para Chelsea por 2 a 1 diante do Tottenham. Já o Everton foi até o Etihad Stadium e vencia até a segunda etapa mas Sterling empatou em 1 a 1 o confronto contra o City.

O Chelsea está na 12° colocação com três pontos, um a menos que o Everton, atualmente na nona posição. Por expulsão, Gary Cahill é o desfalque do Chelsea. Schneiderlin também por esse motivo está fora pelo lado dos Toffess. Gueye e Klaassen seguem como dúvidas para Ronald Koeman.

Hazard segue fora

A vitória para o Tottenham no clássico recoloca ânimo no elenco do Chelsea, que teve o elemento abalado após perder em casa para o frágil Burnley. Principal nome da equipe, Eden Hazard ainda segue afastado por uma lesão, mas já está na fase final da recuperação. Na sexta-feira (25), o meia atuou em 75 minutos da partida do Chelsea diante do Everton na categoria sub-20. logo estará a disposição de Conte.

Com isso, o time do Chelsea aposta bastante no quesito coletividade. Apesar de Alonso ter marcado os dois gols da partida anterior, as jogadas trabalhadas entre si levaram os Blues aos momentos mais perigosos.

Em entrevista, Antonio Conte comentou sobre o duelo diante do Everton, mostrando que as dificuldades serão renovadas para a partida em SB. "Na última temporada, jogamos um bom jogo contra o Everton. Nós marcamos cinco gols, criamos muitas chances e nós jogamos um futebol realmente bom. Mas esse jogo está no passado. O mais importante agora é o presente e tentar fazer outra boa performance contra o Everton, e tentar vencer e obter nossa primeira vitória em casa."

Koeman esquece cansaço por longa semana de jogos

Com a chegada de Sigurdsson há poucos dias, o Everton pode ter chegado ao fim de seu ciclo de contratações. Porém o time ainda segue com brechas para ocupar melhor as lacunas, mas isso deve ficar a cargo dos esquemas táticos que Ronald Koeman poderá por em prática nas próximas semanas.

O treinador falou em entrevista coletiva sobre o cansaço físico que o time poderia sentir, mesmo em início de temporada. O time fará seu terceiro jogo em sete dias contra o Chelsea neste domingo. Porém, relativizou, afirmando que o time é capaz de suprir esse cansaço.

"Foi uma semana muito ocupada para nós. De um lado, é fácil porque tivemos bons resultados - conseguimos um ponto contra o Manchester City e chegamos à fase de grupos da Europa League. É sempre fácil evoluir a equipe quando se tem sucesso. Mas é difícil pela questão física, porque viajamos de volta da Croácia na manhã desta sexta-feira e já iremos a Londres no sábado. Sabíamos que seria difícil, mas somos capazes de contornar isso."

Koeman também falou sobre o duelo contra os Blues, alertando que se com bom desempenho o Burnley conseguiu surpreender, o Everton também é capaz de arrancar três pontos na capital inglesa.