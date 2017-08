Lukaku perde pênalti, mas Manchester United derrota Leicester e mantém 100%

INCIDENCIAS: partida válida pela terceira rodada da premier league 2017/18, realizado no old trafford, em manchester, inglaterra.

No último jogo da Premier League deste sábado (26), o Manchester United recebeu o Leicester City pela terceira rodada da competição na temporada de 2017/18 e saiu de campo com a vitória por 2 a 0, graças a gols de Marcus Rashford e Marouane Fellaini na etapa final, depois dos donos da casa terem perdido pênalti minutos antes do tento, com Schmeichel fazendo a defesa na cobrança de Lukaku.

O triunfo recoloca os Red Devils em primeiro lugar, depois de terem ficado por algumas horas fora dele. Agora, o time de Mourinho tem nove pontos de nove, com nove gols marcados e nenhum sofrido, tendo um início de temporada digno de perfeição no momento. Por outro lado, os Foxes continuam dando trabalho aos grandes, mas caem para a 16ª colocação com três pontos.

As duas equipes só retornam a campo daqui duas semanas, quando o United visita o Stoke no dia nove de setembro, às 13h30 e, no mesmo dia, mas 11h, o Leicester recebe o Chelsea, fazendo desse o terceiro confronto contra clubes que devem brigar na parte de cima da tabela em quatro rodadas.

Ataque contra defesa: primeiro tempo sem gols se define assim

Os dois times têm uma característica bem similar na forma de jogar: ambos buscam rapidez na transição quando pegam a bola do adversário, além de defenderem bem e, em alguns tempos, preferirem que o oponente tenha a bola. Contudo, o poder de criatividade do Manchester United é grande e isso ajuda o time a deixar de lado essa filosofia quando importa/necessita. Jogando em casa, foi isso que o time tentou propor no começo do primeiro tempo, mas a lentidão era vista em Old Trafford, dada a cautela de ambas as partes com relação exatamente à transição rápida.

Aos 17 minutos, Lukaku conseguiu girar sobre a marcação e arrematou para o gol, mas Schmeichel, bem colocado, fez a defesa. No rebote, Mata completou para o fundo das redes, mas estaba impedido. No minuto seguinte, Martial conseguiu fazer o cruzamento para o outro lado da área e Pogba chega no carrinho para chutar, mas a bola passa na frente do gol para sair em linha de fundo com perigo. Mais um minuto depois, Mata dominou na área, conseguiu tirar da marcação e bateu colocado, mas o goleiro do Leicester fez nova defesa.

A primeira chegada do Leicester aconteceu aos 22 minutos. Vardy recebeu bola direta, dominou e conseguiu ajeitar para chute de Okazaki, mas o japonês mandou para uma fácil defesa de De Gea. Pogba respondeu no minuto seguinte com um arremate de fora, mas acabou mandando pela linha de fundo. Pogba, por sua vez, continuou arriscando chutes de fora, mas sem sucesso. O jogo assim continuou, com o United em cima e o Leicester se defendendo buscando um contra-ataque até o fim da primeira etapa.

Pogba arriscou algumas vezes de fora da área na primeira etapa (Foto: Matthew Peters / Getty Images)

Leicester tem momentos de perigo, mas United marca dois gols para vencer partida apesar de pênalti perdido

O primeiro perigo real de jogo na etapa final aconteceu com sete minutos, quando Simpson acabou desviando com a mão dentro da área e Michael Oliver deu o pênalti para os donos da casa. Na cobrança, Lukaku foi firme para a bola, mas Schmeichel acertou o canto para fazer a defesa. Mahrez apareceu com possibilidade de jogada individual pela direita, consegue passar pela marcação e tenta cruzamento rasteiro para o centro da área, mas a bola é desviada pela zaga e afastada do perigo.

Se no primeiro tempo o Manchester United comandou as ações, o segundo tempo mostrou-se diferente em um aspeco: o United continuava tendo a bola, mas foi o Leicester que se apresentou mais perigoso por maior parte da fase, principalmente com Mahrez. Contudo, aos 25 minutos, Rashford, bem posicionado, empurrou a bola para o fundo das redes depois de cobrança de escanteio vindo da direita para abrir o placar.

O segundo gol dos anfitriões aconteceu aos 37, quando Lingard recebeu bola na esquerda, avançou e conseguiu o cruzamento para Fellaini que, impedido, colocou a bola para dentro das redes para garantir o triunfo do United. Leicester ainda teve chance de marcar o de honra nos acréscimos, mas chute de King é defendido com o pé por De Gea.