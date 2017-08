Sem dificuldade, Newcastle empurra West Ham à lanterna e respira na PL

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo válido pela terceira rodada da Premier League 2017/18, realizado no St' James Park em Newcastle Upon Tyne, Inglaterra.

Neste sábado (26), o Newcastle recebeu o West Ham no St. James' Park e não tomou conhecimento do time de Londres. Uma grande vitória pelo placar de 3 a 0, fez com que os comandados de Rafael Benitez somassem os três primeiros pontos na competição, enquanto os Hammers continuam sem pontuar. Os gols dos donos da casa foram marcados pelo atacante Joselu, o zagueiro Ciaran Clark e o atacante Aleksandar Mitrovic, que entrou durante a etapa final.

Os três primeiros pontos no torneio coloca o Newcastle na 15ª posição, sem chances de ir à zona de rebaixamento nesta rodada. Já o West Ham, continua sem pontuar e agora é o lanterna da Premier League, tendo saldo pior que Bournemouth e Crystal Palace, equipes à frente do clube londrino.

Na próxima rodada, os Magpies viajam até o País de Gales para encarar o Swansea City, enquanto os Hammers finalmente jogam a primeira partida dentro de casa após três jogos longe de seus domínios. Os comandados de Slaven Bilic recebem a sensação do campeonato Huddersfield Town.

Em grande atuação, Newcastle não sofre muitos perigos e vence a sua primeira de forma tranquila

Após duas derrotas na competição, o Newcastle fez uma mudança na equipe que surtiu bastante efeito. A entrada do recém-contratado Joselu no lugar de Gayle garantiu mais força ao ataque dos Magpies por conta de se tratar de um jogador mais alto, forte e que se movimenta mais no ataque.

A prova disso veio aos 36 minutos da etapa inicial, quando o jovem Declan Rice perdeu a bola no campo de defesa do West Ham e a bola sobrou para Mikel Merino que encontrou Christian Atsu livre pela esquerda, o ganês não foi fominha e deixou Joselu na boa para empurrar a bola na rede e abrir o placar para o Newcastle no St'James Park.

A única grande chance do West Ham na partida veio no começo da etapa final, quando Cresswell recebeu completamente livre na ponta esquerda e arriscou de fora da área, o goleiro Elliot acabou espalmando nos pés de Chicharito Hernandez que chutou no rebote para grande defesa do goleiro irlandês e ótima cobertura de Ciaran Clark que tirou em cima da linha.

O zagueiro Clark não apareceu bem apenas na defesa, mas também teve participação importante no ataque. Em ótima tabela de Ritchie com Hayden, o escocês recebeu na ponta direita e cruzou na cabeça do zagueiro dos Magpies que se posicionou como um atacante e fez o 2 a 0 para o time do Nordeste Inglês.

Para fechar a conta aos 86, Mitrovic que havia entrado no lugar de Joselu, recebeu grande lançamento de Ayoze Perez, ficou cara a cara com o goleiro Joe Hart e não desperdiçou. O sérvio deu um lindo drible no goleiro da seleção inglesa para dar números finais ao jogo.

O resultado coloca pressão no trabalho de Slaven Bilic, já que o West Ham vêm de uma má temporada na Premier League após uma mudança para o novo estádio. Ainda é cedo para julgar o trabalho do técnico dos Hammers, mas o sinal de alerta está ligado no time de Londres.