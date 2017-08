Rafa Benítez enaltece atuação do Newcastle em vitória sobre o West Ham

Foto: Ian McNicol/Getty Images

Início ruim. Derrotas em casa para Tottenham e fora para o Huddersfield Town. Porém, neste sábado (26), enfim o Newcastle venceu em sua volta à Premier League. Jogando em casa, a equipe do norte da Inglaterra e não tomou conhecimento do West Ham, batendo o time londrino por 3 a 0. Joselu, Clark e Mitrovic marcaram para os Toons.

Após a partida, o técnico do Newcastle Rafa Benítez comentou sobre o primeiro resultado positivo da equipe. O espanhol destacou o alto rendimento de sua equipe, que sequer deu chances para os Hammers. "Perfeito! Você nunca verá algo tão perfeito! Ótimo desempenho, acho que a maneira como todos estavam trabalhando para a equipe no final fez a diferença. Quando você tem esse esforço a mais dos jogadores, os torcedores gostam. Quando você está trabalhando duro, fazendo bem e conquistando o objetivo, a confiança cresce", exaltou.

Benítez também ressaltou a importância de alguns jogadores. O meia Matt Richie foi considerado por muitos jornais ingleses o melhor jogador da partida, apesar de não ter anotado nenhum gol. Outro que ganhou atenção de Benítez foi o também espanhol Joselu. "

"Eu disse antes que Joselu precisava estar em forma. Ele foi bem. Fez um grande esforço. Matt Ritchie também é um jogador importante, a maneira como ele joga com intensidade é um exemplo para os outros", ressaltou Rafa.

A torcida foi fator fundamental na vitória, segundo Benítez. O técnico fez questão de enfatizar o trabalho de quem estava apoiando no St James Park. "Quando você está perdendo, é difícil, quando você está ganhando, todos estão felizes. Nós ganhamo. Os fãs foram cruciais no ano passado e eles têm que ser cruciais este ano - eles estão tentando ajudar", encerrou.

O Newcastle terminou o sábado na 14° colocação com três pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Stoke City que entra em campo no domingo (27) contra o West Bromwich. Os Toons esperarão a Data Fifa para voltar à campo pela Premier League, quando no dia 9 vai até o País de Gales para encarar o Swansea no Liberty Stadium às 7h.