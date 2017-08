Mourinho reconhece dificuldade do United em vencer Leicester: "Defenderam bem"

Foto: Michael Regan / Getty Images

Neste sábado (26), o Manchester United venceu o Leicester, por 2 a 0, pela terceira rodada da Premier League. Em um jogo tenso e com várias chances perdidas, Marcus Rashford e Marouane Fellaini garantiram a vitória e a invencibilidade na competição para os Red Devils. O técnico dos Red Devils, José Mourinho, porém, reconheceu que o jogo estava aberto, deu crédito ao adversário e chamou a equipe de 'sólida'.

O United lidera a Premier League com nove pontos e tem 100% de aproveitamento. Já o Leicester está na 16ª posição, com três pontos.

Nas entrevistas pós-jogo, o treinador português refletiu sobre a vitória. “Acho que jogamos muito bem. O resultado estava aberto enquanto esteve 0 a 0. O Leicester estava bem organizado e sempre dou crédito para isso. Eles defenderam muito bem”, afirmou. “Depois do gol, eu tenho que dizer que fomos muito bem. Se tivesse que escolher uma palavra para descrever meu time, eu diria sólido”, completou.

O português também deu suas impressões sobre o impacto dos substitutos na partida. Tanto Rashford quanto Fellaini entraram no segundo tempo. “Estou feliz por eles. Todos estão trabalhando duro, tentando ser titular. Eles estão no banco, prontos para ter um minuto em campo e dar tudo de si. Este é o grupo que temos e o time que temos”, disse.

Questionado sobre a diferença no futebol do Manchester United, Mourinho foi enfático. “A diferença é a qualidade do nosso futebol. Estamos jogando melhor e, mesmo que não tivéssemos ganhado este jogo, não teria ninguém para culpar. O time está jogando muito bem e estou confiante”, afirmou.

Sobre o aproveitamento da equipe, Mourinho foi sucinto. “Não poderíamos ter começo melhor, mas repito: aconteceu a mesma coisa na última temporada, mas a grande diferença é que não tivemos partidas tão boas quanto estas. Eu acredito que estes três jogos, muito além dos resultados, tivemos três performances compactas e sólidas”, finalizou.