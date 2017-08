Liverpool e Arsenal se enfrentam em clássico inglês pela Premier League

Nesse domingo (27), a Premier League terá mais um grande jogo: o Liverpool receberá o Arsenal em Anfield, com ambos os times tentando entrar na zona de classificação para a Champions League. A partida será válida pela terceira rodada da competição nacional, e o apito inicial será às 12h.

Atualmente, os Reds estão na sétima colocação, com quatro pontos ganhos em seis disputados. Já os Gunners estão em 11º, com três pontos conquistados. Cada equipe pode entrar no G4 caso vençam o confronto, mas os visitantes dependem do saldo de gols.

Na próxima rodada, que ocorrerá no dia 9 de setembro, o Liverpool enfrentará o Manchester City no Etihad Stadium, às 8h30. Já o Arsenal jogará contra o Bournemouth no Emirates Stadium, às 11h.

Liverpool tem desfalques, mas vai com força total disponível

Vivendo um bom momento na temporada, mesmo que ela esteja apenas começando, os Reds têm empolgado o torcedor. Se preparando para enfrentar um rival, as ausências de importantes atletas podem pesar, mas a equipe escala o que tem de melhor.

+ Sem dificuldade, Newcastle empurra West Ham à lanterna e respira na PL

Com o mistério do futuro de Philippe Coutinho, que tem sido especulado no Barcelona, e também devido à sua lesão nas costas, o meia não deve entrar em campo. Adam Lallana e Nathaniel Clyne, que estão se recuperando, também não jogarão.

Em entrevista coletiva, o técnico Jürgen Klopp falou sobre a dificuldade existente em jogar um clássico. Ele elogiou os adversários, mas se mostrou otimista em relação ao resultado.

"Eles têm um time muito forte. Nós vamos precisar do apoio dos torcedores, e vamos fazer as coisas ficarem difíceis para eles. (...) É o Arsenal, que tem muita velocidade, qualidade, habilidade técnica e diferentes sistemas".

Provável Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold, Moreno, Matip, Lovren; Wijnaldum, Henderson, Can; Mane, Salah, Firmino.

Com possível volta de Sánchez, Arsenal escala seu melhor

Para os Gunners, a vitória em um clássico é essencial. Conquistando os três pontos em Anfield, a equipe londrina pode ganhar confiança e tornar-se mais uma das fortes candidatas ao título da Premier League, conquistado pela última vez há 13 anos.

+ Jesus marca, Sterling decide nos acréscimos e Man City bate Bournemouth em fim polêmico

A estrela Alexis Sánchez deve retornar à escalação inicial após especulações de saída e recuperação de lesão. O zagueiro Laurent Koscielny também está de volta depois de ter cumprido suspensão. Santi Cazorla, no entanto, não entrará em campo, visto que se recupera de um machucado no tornozelo.

O treinador Arsène Wenger falou sobre como é jogar em Anfield, lembrando de bons jogos dos Gunners no estádio. Além disso, falou sobre a situação de Sánchez, elogiando o jogador.

"Nós tivemos boas e, às vezes, memórias ruins jogando lá [casa do Liverpool]. É verdade que já fomos bem em Anfield e queremos fazer isso de novo".

Provável Arsenal: Cech; Monreal, Mustafi, Koscielny; Kolasinac, Bellerín, Xhaka, Ramsey; Sánchez, Özil, Lacazette.