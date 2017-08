Klopp destaca bom desempenho do Liverpool em golada contra o Arsenal

Google Plus

Foto: Getty Images/John Powell

Após a atuação contundente, coroada com goleada de 4 a 0 do Liverpool sobre o Arsenal, pela terceira rodada da Premier League 2017/18 neste domingo (27), o técnico dos Reds, Jürgen Klopp, se mostrou muito satisfeito com a performance em campo. O alemão destacou a atuação de todos os jogadores e a vontade de mostrar serviço na partida contra os Gunners.

"Aprendemos com cada jogo e trabalhamos em cima disso. Foi ainda melhor do que contra o Hoffenheim", disse Klopp. "O desempenho foi perfeito e o resultado foi resultante da performance. Queríamos mostrar o nosso desejo de fazer algo especial e os meninos realmente estavam bem", completou o alemão.

Sobre a atuação defensiva, Klopp destacou a partida sem gols sofridos e a boa performance do lateral/zagueiro Joe Gomez. "É bom, não levamos gols. Muito importante em nossa situação com as discussões sobre defesa e tudo isso. Foram 11 performances extraordinariamente boas. Joe Gomez precisava de tempo para voltar. Foi bom de assistir, muito forte", disse Klopp.

O técnico dos Reds ainda destacou que os espaços em campo foram chave para a vitória. "Nós fechamos os espaços onde o Arsenal queria jogar e ganhamos as bolas", salientou.

O goleiro titular Simon Mignolet foi poupado para a partida, cedendo espaço para Loris Karius. Perguntado sobre a rotação do time, Klopp destacou o ponto de dar tempo em campo para todos. "Não podemos alinhar os mesmos 11 jogadores, por quatro, cinco e seis meses. Diferentes posições", disse.

Especificamente sobre Mignolet, Klopp foi enfático ao citar a intensidade do futebol para a meta. "A intensidade para um goleiro é diferente, não intensidade física, intensidade mental", disse o comandante red.

Klopp deixou claro que Mignolet é o seu titular e que o belga jogará contra o Manchester City, pela próxima rodada da Premier League. "É claramente o número 1. Simon é realmente confiável. Eu disse a ele ontem [sobre deixá-lo de fora da partida de hoje]. Eu queria lhe dar um descanso. Simon joga o próximo jogo contra a Man City (a menos que algo mude)", completou Klopp.

A janela de transferências será encerrada na próxima quinta-feira (31) na Europa. Perguntado sobre contratações, Jürgen Klopp despistou. "Veremos", resumiu o alemão.