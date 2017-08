Ramsey pede desculpas à torcida do Arsenal após atropelo do Liverpool

Foto: Divulgação/Arsenal

O Arsenal visitou o Liverpool no Anfield neste domingo (27), pela terceira rodada da Premier League 2017/18, e foi atropelado no clássico pelo placar de 4 a 0. Os Gunners sequer tiveram um chute a gol, em jogo que os Reds demonstraram sua superioridade sobre os londrinos. Após a partida, o meia Aaron Ramsey, que foi substituído no intervalo, disse que o time deve se desculpar com todos os fãs, além de ressaltar que não dá para tirar nada de positivo do resultado.

"Estamos muito desapontados com a forma que jogamos, mas devemos aceitar isso.", disse o galês. "Sentimos muito pelos torcedores que vieram. Não foi bom o suficiente e temos que fazer algo a respeito disso."

Perguntado como eles poderiam mudar a situação, Ramsey disse que não sabe: "Não sei, vamos ter que rever o que aconteceu e tomara que consigamos superar."

Após virar o jogo contra o Leicester nos últimos minutos da primeira rodada, o time de Arsène Wenger perdeu o segundo jogo do campeonato para o Stoke City, e hoje sofreu uma goleada do elenco de Jürgen Klopp.

"Não acho que teve nenhum ponto positivo", acrescentou o camisa 8. "Vamos ter que mudar se quisermos competir este ano. Não foi o suficiente. Liverpool mostrou o que será preciso ter pra competir na Premier League e nós teremos que fazer algo se nosso desejo é tentar o título."

Wenger também deu entrevista e disse que está profundamente desapontado com a performance do time.

"Nós não estávamos no nível deles. Nem fisicamente, nem mentalmente.", disse Arsène. "Mas também não podemos entrar em pânico, só hoje foi uma performance dramática. Não vejo nós assim há um tempo."

A Premier League terá uma pausa na próxima semana devido a data FIFA, e o próximo duelo do Arsenal será em casa, no dia 9, contra o Bournemouth.