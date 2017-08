Pochettino lamenta empate cedido pelo Tottenham em Wembley

Pochettino lamenta empate cedido pelo Tottenham: "Isso é futebol"

Após o empate deste domingo (27) entre Tottenham e Burnley, Maurício Pochettino lamentou mais um jogo em que a equipe perde pontos em casa, e também falou sobre a expectativa pela chegada de reforços ao clube inglês. O treinador dos Spurs declarou que espera pelo menos três novos jogadores no elenco do Tottenham.

"Estamos nos esforçando para adicionar mais qualidade à equipe. Existem rumores na mídia, acho que teremos pelo menos três (reforços)", afirmou.

Pochettino também fez uma breve análise sobre a partida do Tottenham. O treinadorteceu diversos comentários e mostrou-se preocupado com a condição psicológica dos Spurs, muito debilitada após o gol sofrido.

"O sentimento não é dos melhores pela maneira em que sofremos o gol. Isso é futebol. Foi um jogo truncado, difícil de jogar para nós. Tivemos chance de marcar o segundo e o terceiro (gols), mas desperdiçamos. (...) Precisamos trablhar para conseguirmos ser mais fortes, porque existe um problema mental que precisamos consertar", completou o treinador do Tottenham.

Ao final da entrevista, Pochettino aproveitou para lamentar as chances desperdiçadas pelo Tottenham quando a partida ainda estava 1 a 0. O treinador dos Spurs também garantiu que o empate não tem "nada a ver" com Wembley - com o empate deste domingo, o Tottenham segue com seu jejum de vitórias no célebre estádio; desde 2009, são 11 partidas e apenas um triunfo.

"Quando você tem chance de fazer 1 a 0 e matara partida, você tem que matar o jogo. (...)Wembley não tem nada a ver com isso. Se vocês lembrarem dos jogos que jogamos contra o Burnley em White Hart Lane, (verão que) sempre foi difícil. Acho que wembley ajuda muito na quebra da linha de defesa, a marcar gols, a crias as chances. (...) Nós temos a responsabilidade de ser melhores, de vencer. Do jeito que sofremos o gol, a culpa não é de Wembley", finalizou.

O Tottenham volta a campo no próximo sábado (09). Em partida válida pela quarta rodada da Premier League, os Spurs enfrentam o Everton fora de casa, no Goodison Park.