Conte exalta goleada sobre Everton: "Dominamos e criamos muitas chances"

Foto: Chris Brunskill/Getty Images

A volta para Stamford Bridge foi fundamental para o Chelsea. Jogando em seus domínios, a equipe londrina não tomou conhecimento do Everton e venceu o adversário por 2 a 0, com gols dos espanhóis Fabregas e Morata. O resultado colocou os Blues na sexta colocação ao fim da 3° rodada da Premier League com seis pontos.

Para o italiano Antonio Conte, o time cumpriu o dever de casa, sem dar chances para o Everton. Conte também destacou que a equipe poderia ter marcado mais gols. "Nós dominamos e criamos muitas chances de marcar e vi muitas coisas positivas. Se eu tiver que ver um pouco de aspecto negativo, é que no segundo tempo poderíamos ter sido mais clínicos e marcar o terceiro. Em vez disso, continuamos com o 2 a 0".

No entanto, Conte jamais desmereceu o adversário. Para ele, o Everton é uma equipe qualificada e pode ser uma surpresa em dievrsos âmbitos. "Everton é uma equipe muito forte, mas eles jogaram três jogos em sete dias e não é fácil, também porque eles jogaram jogos muito difíceis contra o Man City e depois uma partida de eliminatória para a Europa League".

Outro assunto também entrou em pauta: janela de transferências. Para Antonio Conte, a equipe ainda pode melhorar seu elenco.

"Há quatro dias para fechar o mercado de transferências e o clube está trabalhando muito para tentar melhorar nosso time. Em setembro, temos que jogar sete jogos e preciso fazer um rodízio com meus jogadores porque é muito difícil jogar sete jogos no mês com os mesmos jogadores. O clube está trabalhando muito para fortalecer o time. Eles sabem muito bem qual é a nossa situação, mas estou pronto para cada caso e continuar a trabalhar com este grupo de jogadores que temos."

A Data Fifa voltará nos próximos dias. O Chelsea entrará em campo pela Premier League só no dia 9, quando visitará o Leicester pela 4° rodada.