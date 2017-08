Chelsea confirma empréstimo do  jovem meia Jeremy Boga para Birmingham

Foto: Divulgação/Birmingham

Próximo do fim da janela de transferências do verão europeu, os times seguem fazendo manutenções em seu elenco. Nesta segunda-feira (28) o Birminghan, time da segunda divisão inglesa, acertou a contratação por empréstimo do meia Jeremy Boga, que pertence ao Chelsea. O acordo valerá por um ano.

O anúncio do acordo foi feito inicialmente pelo time londrino pelo seu site oficial, tendo em seguida a publicação do acordo no site oficial do time da Championship. Boga é a 10° contratação do time do interior inglesa para a temporada.

Jeremy Boga tem 20 anos e é nascido em Marseille, na França mas é naturalizado marfinense. Pela seleção da Costa do Marfim já esteve em campo em uma partida. O jogador chegou ao Chelsea em 2014 mas nunca atuou por uma temporada inteira no clube atual campeão inglês, sendo emprestado todas as temporadas.

Na temporada anterior, de 2016/17, Boga esteve no Granada da Espanha, jogando 26 partidas e anotando dois gols. Ainda nesta temporada atuou pelo Chelsea oficialmente na derrota da estreia por 3 a 2 contra o Burnley.

Boga em amistoso do Chelsea (Foto: Suhaimi Abdullah/Getty Images)

Boga é mais um atleta que tem longo contrato com o Chelsea mas não permanece no elenco principal. Atualmente, os Blues emprestaram 39 jogadores para atuar em outras equipes. Entre eles o meia Loftus-Cheek, quefaz parte do elenco do Crystal Palace. Além de três brasileiros: Nathan, que está no Vitesse da Holanda; Wallace, lateral do Grêmio e Lucas Piazon, atualmente no Fulham.