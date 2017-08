Liverpool anuncia Naby Keïta, do RB Leipzig; jogador chega apenas em 2018

Google Plus

Foto: Getty Images

O Liverpool chegou a um acordo pela transferência do meio-campista do RB Leipzig, Naby Keïta, datada para a temporada 2018/19. De acordo com o Sky Sports News, os Reds pagarão a cláusula de liberação de £48 milhões (R$ 195,7 milhões) que permitirá que Keïta se junte ao clube inglês, além de premiações, em valores não divulgados.

Keïta foi submetido a exames médicos nesta segunda-feira (28) e se juntará oficialmente ao Liverpool em 1º de julho de 2018, em um contrato de cinco anos. O valor será o recordista nas transferências do Liverpool, pois ultrapassará os £39,5 milhões pagos à Roma pelo atacante Mohamed Salah.

O Liverpool esteve em busca da contratação do guineano em julho, tendo duas propostas rejeitadas pelo RB Leipzig. Um funcionário do clube alemão disse à Sky Sports News que Keïta "tinha 100 por cento de chances de não ser vendido nesta janela", mas uma mudança em sua posição permitiu que o Liverpool fizesse um acordo.

Segundo o Sky Sports, o Leipzig tentava convencer Keïta, que jogou três vezes até agora nesta temporada, para assinar um novo contrato. O meio-campista de 22 anos marcou oito gols em 31 partidas na última temporada, quando o Leipzig terminou com o vice-campeonato da Bundesliga.