Após 10 anos, Kieran Gibbs deixa Arsenal e acerta com West Bromwich

Foto: Divulgação/WBA

O Arsenal não fez o mercado de transferências que os torcedores queriam. Com as especulações aumentando para a saída de Alexis Sanchéz, o time perde mais um atleta na última semana da janela. Nesta terça-feira (29), os Gunners anunciaram que o lateral Kieran Gibbs acertou sua ida para o West Bromwich por três anos.

O site BBC Sport bateu a informação e em seguida o acordo também já havia sido confirmado pelo site oficial do WBA. Gibbs é a sétima contratação dos Hawthorns para a atual temporada, a terceira como empréstimo. O time também contratou nomes importantes no mercado como Jay Rodriguez, vindo do Southampton e do lateral Olivier Burke, do RB Leipzig, este último vindo por £15 milhões de libras.

Com a contratação firmada, o Arsenal entra na briga para contratar o zagueiro inglês Johnny Evans. Além do clube de Londres, o Manchester City e o Leicester são os principais concorrentes para tirar o atleta do West Brom.

Gibbs tem 28 anos de idade e começou a carreira no próprio Arsenal em 2006. No ano seguinte, passou temporada inteira atuando pelo Norwich na Championship (2° divisão inglesa). Após volta, nunca mais saiu dos Gunners. Durante o período que esteve sob comando de Arsène Wenger, Gibbs atuou em 145 partidas, marcando apenas dois gols. O jogador sofreu muito com contusões no Arsenal e pouco impressionou quando esteve em campo. Nesta temporada, estava integrado ao elenco do sub-23.