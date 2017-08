Com lesão muscular, goleiro Jordan Pickford é liberado da Seleção Inglesa

Google Plus

Jogador de 23 anos estava na seleção sub-21 que foi semifinalista do Europeu da categoria (Foto: TF-Images via Getty Images)

Não será dessa vez que Jordan Pickford poderá fazer sua estreia como goleiro da Seleção Inglesa. Depois de ter sido convocado pela primeira vez à seleção principal de seu país, o arqueiro deveria ser o terceiro goleiro para os jogos da Data Fifa. Mas, em anúncio pelo site oficial da Football Association (FA) nesta terça-feira (29), o atleta retornou ao Everton devido à lesão muscular ocasionado no jogo frente ao Chelsea no domingo.

Lê-se na nota que ele foi avaliado pelos médicos quando chegou no centro de treinamento da Inglaterra no domingo de noite e acabou por ser melhor, segundo os profissionais, o retorno ao Finch Farm, centro de treinamento dos Toffees.

Gareth Southgate já havia convocado outros três goleiros, sendo eles Joe Hart, Jack Butland e Tom Heaton, portanto não deve convocar um substituto para Pickford e seguirá treinando com o grupo de 27 jogadores ao invés de 28, como foi anunciado na convocação semana passada.

Jordan passou pelas categorias de base da Inglaterra desde o sub-16 até o sub-21 e esteve presente na equipe inglesa que foi campeã do torneio de Toulon no ano passado, além de ter participado do time que chegou nas semifinais da Eurocopa sub-21 este ano.