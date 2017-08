Stoke City anuncia contratação de Kevin Wimmer, zagueiro ex-Tottenham

Foto: Divulgação / Stoke City

Nesta terça-feira (29), o Stoke City finalizou a transferência de Kevin Wimmer, zagueiro de 24 anos. O defensor estava sem espaço no Tottenham, comandado por Mauricio Pochettino, e pediu transferência para jogar com mais frequência.

De acordo com os clubes envolvidos na negociação, Wimmer custou £ 18 milhões (cerca de R$ 73,7 milhões) para os cofres dos Potters, assinando um contrato de cinco anos. Esses valores fazem do austríaco o segundo reforço mais caro da história do time, atrás somente de Giannelli Imbula, em 2016.

O jogador já deu entrevista à Stoke City+ e falou sobre o que motivou a escolha de seu novo clube. Ele afirmou que as conversas com a diretoria foram significativas e fez elogios, mostrando-se otimista em relação às próximas temporadas.

"Eu falei com o técnico, Mark Hughes, e isso foi importante para mim. Ele é um ótimo treinador, gosto do jeito que ele trata o jogo e o estilo dele combina com o meu - defensores que saibam jogar com a bola. (...) Estou muito feliz por estar no Stoke agora, porque realmente queria vir para cá. É um clube com grande tradição."

Mark Hughes falou sobre o novo reforço, exaltando a qualidade do zagueiro. O comandante explicou a política de transferências buscada pelos Potters, e afirmou que ela tem dado resultado.

"Acho que o que vão ver e apreciar no Kevin é a qualidade com a bola e sua excelente variedade de passes. (...) A chave para nós é conseguir bons jogadores, e temos feito isso neste verão. Meu desafio agora é mantê-los felizes, mas é melhor ter esse problema que não tê-lo. É importante ter um grupo no nível certo, e sinto que possuímos, especialmente no setor defensivo."

Pelo Tottenham, Kevin Wimmer disputou somente 31 partidas, não marcando nenhum gol. Com sua nova equipe, ele pretende ganhar mais tempo de jogo e lutar pela titularidade.

Chelsea contrata Kylian Hazard, irmão de estrela do time

Também nesta terça-feira, os Blues anunciaram a transferência do meia Kylian Hazard, irmão do camisa 10 do clube - Eden Hazard. Com 22 anos, ele se juntará à equipe de desenvolvimento e pode estrear no dia 9 de setembro, contra o Sunderland.

Foto: Divulgação / Chelsea FC

O último time de Kylian foi o Újpest, da Hungria, onde ele atuou 42 vezes. Nesse período, marcou quatro gols e deu cinco assistências.