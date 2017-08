Ídolo do Arsenal, Vieira diz que time precisa equilibrar força física e técnica para vencer

Hoje, Vieira é o técnico do New York City na MLS (Foto: Tim Clayton/Corbis/Getty Images)

A fase que o Arsenal vive na atual temporada não é nada boa. No último domingo (27), a equipe amargou a segunda derrota em três partidas na Premier League 2016/17 de forma dolorosa: uma humilhante goleada para o Liverpool por 4 a 0 em Anfield Road. A performance dos Gunners gerou muitas críticas aos jogadores, à diretoria e ao técnico Arsène Wenger. E assim como fez Thierry Henry, outro grande ídolo da história do clube não deixou de opinar sobre a situação.

Em entrevista ao jornal inglês Daily Mail nesta segunda-feira (28), Patrick Vieira comentou a respeito da atual fase do Arsenal. O hoje técnico do New York City na Major League Soccer afirmou que gosta do futebol da equipe, mas que é necessário ter mais força física além da técnica para vencer jogos na Premier League, mesmo sem necessariamente jogar bem.

“Se você olha para o Arsenal hoje, eu gosto de vê-los jogarem, eles jogam um futebol muito bom. Mas isso não é o suficiente para ganhar jogos ou campeonatos. Na nossa época nós ganhávamos e tínhamos a força suficiente para nem sempre jogar bem, mas de algum jeito conseguir vencer o jogo por 1 a 0”, disse Vieira.

A humilhação sofrida pelo Arsenal contra o Liverpool gerou muitos debates a respeito do futuro do time (Foto: Michael Reagan/Getty Images)

O ex-volante francês, que tem 406 jogos e três temporadas como capitão do time de Londres, ressaltou que vê a geração atual com jogadores mais técnicos do que a dele, mas que falta um equilíbrio entre a força e a habilidade – e que o Arsenal precisa disso para voltar às vitórias.

“Não sou daqueles que falam ‘nossa geração foi melhor que essa’. Não faz sentido comparar duas gerações porque estamos em épocas diferentes. O time na nossa geração era mais físico, mas essa geração tem melhores jogadores de futebol, não há dúvidas disso. Então o Arsenal precisa encontrar o equilíbrio. Nós tínhamos o vigor físico para lidar com diferentes situações”, afirmou.

Vieira chegou ao Arsenal em 1996 e saiu em 2005, conquistando três Premier Leagues (sendo uma invicta, em 2003/04), quatro FA Cups e três Supercopas da Inglaterra, além de um vice-campeonato na Copa da Uefa (hoje Liga Europa) em 1999/00. Ele fez parte do maior elenco da história dos Gunners, jogando ao lado de lendas como Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pirès, Fredrik Ljungberg, Gilberto Silva, Sol Campbell e outros.

Na temporada 2016/17, o próximo compromisso do Arsenal é diante do Bournemouth, em casa, no Emirates Stadium, no dia 9 de setembro. O time é o 16º na Premier League, com uma vitória e duas derrotas nos três primeiros jogos.