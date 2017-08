Dele Alli vai contra senso comum e afirma que Tottenham tem jogado bem no Wembley

Inglês tem início animador no ano, tendo feito dois gols em três jogos pela Premier League (Foto: Getty Images)

Na última rodada da Premier League, o Tottenham empatou com o Burnley dentro de casa com gol sofrido no último minuto. Com 11 partidas e uma vitória em Wembley desde 2009, a torcida do Tottenham vê em tom de desconfiança o início de temporada dos Spurs principalmente na relação Wembley-Tottenham. E em entrevista à Sky Sports nesta terça-feira (29) o meia atacante Dele Alli disse que apesar de ter ganho apenas um ponto em dois jogos na nova casa na temporada, Wembley, o Tottenham continua jogando bem e não há nada para se preocupar no momento.

"Tem alguma coisas que temos que melhorar dentro de campo. Sermos mais calculistas, eficientes e marcar mais gols. Mas se nossas performances estivesse sendo ruins, eu entenderia [as críticas]. Contudo, nós continuamos jogando bem. Os torcedores tem sido fantásticos e não há nada para nos preocuparmos por agora", comentou na entrevista no centro de treinamento da Inglaterra, onde o jogador se prepara junto aos outros 26 convocados do English Team para jogos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem.

Todo esse barulho em cima da relação do clube com o estádio acontece pela má fase dos Spurs jogando no gramado tradicional de Wembley. O recorde ruim já supracitado apenas aponta para tais críticas e análises, além do fato de que, só nesta temporada jogando na casa provisória da agremiação (jogará esta temporada tendo o tempo do futebol inglês como seu estádio enquanto o New White Hart Lane não fica pronto) o Tottenham já perdeu um total de quatro pontos. Jogando no White Hart Lane temporada passada, o time de Pochettino perdeu esse número de pontos na época inteira.

No ano passado, o clube jogou no estádio para a Uefa Champions League, visando o aumento considerável nas receitas de bilheteria. Contudo, dentro de campo, o time não correspondeu à forma como que jogava no Lane, sendo eliminado ainda na fase de grupos do certame.