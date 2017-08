Gabriel Jesus compara Guardiola a Tite na parte tática: "Eles se parecem muito"

Foto: Buda Mendes/Getty Images

O atacante Gabriel Jesus comparou seu técnico no Manchester City, Pep Guardiola, com Tite, comandante da Seleção Brasileira. Um dos destaques do time inglês e da Canarinho, o jogador afirmou, durante entrevista coletiva após o treino desta terça-feira (29), em Porto Alegre/RS, que os dois treinadores se assemelham na parte tática.

"Eu não vou saber muito diferenciar os dois, mas parecem ser iguais em questão campo, questão tática, dão muito valor à intensidade do time, à recomposição, à pressão, não vir para trás. Nisso, eles se parecem muito. Não à toa, o Guardiola ganhou o que ganhou, e o Tite ganhou o que ganhou", disse o camisa 9 da Seleção.

Trabalhando com Guardiola desde janeiro, Gabriel Jesus disse que o técnico costuma cobrar bastante. "Já me elogiou, mas pega muito no pé. Esse tempo atrás, quando eu não faço gol, fico meio chateado. Última vez que ele me pegou no pé foi por isso, porque estava chateado no treino. Sou um menino alegre, ele fala, pegou no pé por causa disso. Demonstra muito carinho por mim e me ajuda muito no trabalho do campo. É um cara muito do bem", comentou Jesus.

Perguntado sobre se a Premier League mudou seu jeito de jogar, Jesus afirmou que a liga inglesa não produziu muitas diferenças em seu estilo, apenas o ajudou. "Não mudou muita coisa, não. Eu sou menino normal, que saiu do Brasil e foi [jogar em outro país]. Faz dez meses que deixei o Brasil. Não mudou muita coisa. Estou um pouquinho mais calejado, estou levando muita pancada lá. Se eu tiver oportunidade de disputar uma Copa, espero estar bem mais maduro e experiente”, disse o atacante do Manchester City.