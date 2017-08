Convocado pela Seleção Inglesa, Chamberlain assina com Liverpool

(Foto: Reprodução/Liverpool FC)

Algo que vinha sendo muito especulado nos últimos dias se confirmou: nessa quinta-feira (31), o Liverpool anunciou a contratação do ponta Alex Oxlade-Chamberlain, que deixou o Arsenal por 35 milhões de libras. O atleta da Seleção Inglesa assinou um contrato de seis anos com os Reds.

“Eu não vou falar muito hoje. Eu estou aqui com a Seleção Inglesa e nós temos dois grandes jogos chegando, por isso quero estar focado nisso. Mas eu não vejo a hora de chegar em Melwood.” – disse Chamberlain à TV oficial do Liverpool.

O Chelsea tinha se acertado com os Gunners sobre uma possível transferência do atleta para o time azul. Apesar de tudo estar certo entre as duas equipes, Chamberlain se recusou a assinar pelos Blues por não querer jogar como um ala pelo lado direito, no atual esquema do treinador Antonio Conte. Pelo lado do Liverpool, Jürgen Klopp prometeu uma vaga no meio-campo para ele, o que foi crucial para a sua decisão.

Além da capacidade de jogar como volante, Chamberlain também joga em qualquer posição do lado direito do campo, principalmente como um ponta – posição que começou no Southampton. Desse jeito, Ox se torna uma grande opção para o elenco do Liverpool, podendo atuar em diversas áreas do campo.

Pelo Arsenal, clube que estava desde 2011, Chamberlain marcou 20 gols em 198 partidas. Pela seleção inglesa, Ox esteve presente em todas as convocações de Gareth Southgate e tem, no total, 6 gols em 27 partidas pela Seleção campeã da Copa do Mundo de 1966.