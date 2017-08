Tottenham atravessa Chelsea e contrata Fernando Llorente no fim da janela

Foto: Divulgação / Tottenham Hotspur

O Tottenham parece que acordou tarde no mercado e voltou a movimentar jogadores na Terra da Rainha: nessa quinta-feira (31), os Spurs anunciaram a contratação do atacante espanhol Fernando Llorente, que estava no Swansea City, por £ 12 milhões. O jogador de 32 anos assinou um contrato com duração de dois anos e opção de mais um.

Há poucos dias, o atleta estava com a situação bem encaminhada para jogar no Chelsea. Desejo antigo de Antonio Conte, os Blues mandaram uma proposta de 15 milhões de euros, o que agradou a todos. O Tottenham, porém, atravessou a negociação e conseguiu levar o jogador, deixando o Chelsea de mãos atadas mais uma vez.

Na última temporada pelo Swansea, Llorente se destacou, marcando 15 gols em 33 partidas. Em toda a sua carreira, o principal clube do espanhol foi o Athletic Bilbao, que defendeu entre 2004 e 2015, marcando 85 gols. Além disso, tem passagens por Juventus e Sevilla.

Llorente chega para ser a principal opção no banco de reservas do titular Harry Kane. O holandês Vincent Janssen, contratado na temporada passada, não apresentou boas atuações e não traz confiança ao treinador Mauricio Pochettino, que buscou um novo atacante no mercado.