Polícia inglesa zoa má fase do Arsenal: "Cuidado nas ruas ou ficará com mais pontos"

Foto: Kristian Buus / Getty Images

Goleadas para os rivais, expectativas quebradas mais cedo do que se espera, torcedores enfurecidos com o treinador e situação do clube e grandes estrelas buscando sair. Essa é a má fase vivida nos últimos anos pelo Arsenal. Mas você só tem a certeza disso quando até a polícia brinca sobre o assunto.

Nesta quinta-feira (31), usando o Deadline Day como retranca, o departamento de segurança Thames Valley Police, que cobre a região dos condados de Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire na Inglaterra, divertiu seus seguidores e até não seguidores no Twitter ao usar o mau momento dos Gunners como referência para pedir mais cuidado nas estradas.

"Atualizando-se no Deadline Day no seu telefone? Por favor, não o faça enquanto dirige, ou então você pode acabar com mais pontos que o Arsenal", lê-se no tuíte no perfil oficial do departamento.

Enquanto isso, a equipe londrina busca a contratação de Thomas Lemar para suprir uma possível saída de Alexis Sánchez para o Manchester City. Acompanhe conosco no tempo real sobre o último dia da janela europeia.