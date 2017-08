Wilfried Bony volta ao Swansea após passagem apagada pelo Manchester City

Foto: Divulgação / Swansea City

O fim da janela de transferências já aconteceu. No entanto, os times ainda se reforçam em vistas da disputa da temporada 2017/18, anunciando após o encerramento. Depois de acertar com Renato Sanches no início desta quinta-feira (31), o Swansea acerta a volta do atacante Wilfried Bony, que estava no Manchester City.

A contratação por £ 12 milhões aproximadamente é também uma volta do jogador para sua antiga casa. Bony atuou no clube galês por apenas uma temporada e meia: 2013/14 e metade de 2014/15. Porém a passagem foi significativa, marcando 24 gols em 54 jogos. Em janeiro de 2015, o Swansea vendeu o atleta ao time de Manchester por aproximadamente € 40 milhões.

No City, Bony pouco atuou e jamais fez sucesso. Em um ano e meio, foram apenas 36 jogos e 6 gols. Em 2016/17, o jogador foi emprestado ao Stoke City onde atuou em dez oportunidades e marcou dois tentos em favor. As equipes já encerraram suas participações na janela.