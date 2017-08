Everton compra promissor atacante Nikola Vlasic junto ao Hajduk Split

Foto: Divulgação / Everton

Se teve um clube que buscou se movimentar e melhorar o elenco nesta janela, este time foi o Everton. Nesta quinta-feira (31), a equipe de Ronald Koeman assinou com o nono jogador só durante o atual verão europeu. A bola da vez é Nikola Vlašić, atacante promissor de 19 anos vindo do Hajduk Split, da Croácia. Ele assina por cinco temporadas, sendo contratado por £ 10 milhões.

Alguns clubes ficaram de olho no jogador durante este período do ano, mas ele disse, em entrevista ao site oficial dos Toffees, que gostaria de assinar apenas com o clube inglês. "Quando soube que o Everton estava interessado, falei ao meu treinador e meu pai que só queria ir para lá. É um clube com a ambição de jogar na Uefa Champions League e eu quero ajudar nessa conquista - acredito em mim e nos meus novos companheiros", declarou.

Com a chegada em Liverpool, Nikola deve ser lapidado ainda mais por Koeman nessa fase de sua carreira, tendo nomes como Wayne Rooney e Sandro Ramírez para ajudar a atingir tal objetivo. Além da oportunidade de evolução, ele será observado mais próximo por clubes que já estão na Uefa Champions League, visando notar sua atitude jogando na Premier League.