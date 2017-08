Crystal Palace chega a acordo com Liverpool e contrata zagueiro Mamadou Sakho

Google Plus

Foto: Jason Hearn / Getty Images

O último dia do mercado de transferências da Premier League segue muito movimentado. Na tarde desta quinta-feira (31), o Crystal Palace concluiu a transferência de Mamadou Sakho, zagueiro que estava no Liverpool há quatro temporadas. O ex-clube do francês já anunciou oficialmente a negociação de forma concreta.

De acordo com a imprensa britânica, o defensor custou £ 26 milhões (cerca de R$ 105,9 milhões) para o novo clube. Com um contrato de quatro anos, Sakho fará a segunda passagem pelo Crystal Palace, onde já havia disputado oito jogos, entre janeiro e maio deste ano.

Nos Reds, o francês foi sido afastado por problemas disciplinares, disputando sua última partida pelo clube em abril de 2016. Já era esperado que uma negociação acontecesse, visto que Sakho não fazia mais parte dos planos do técnico Jürgen Klopp.

A equipe de Frank De Boer costuma jogar em uma formação com três zagueiros, o que deve dar mais oportunidades para Mamadou. Como companheiros na posição de defensor central, o Crystal Palace tem James Tomkins, Scott Dann, Jairo Riedewald, Timothy Fosu-Mensah e Damien Delaney.

Esta foi a segunda transferência por definitivo que os Eagles realizaram na janela de verão. Além de Sakho, Riedewald foi adquirido do Ajax, também visando reforçar o setor defensivo.