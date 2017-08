Reforço para a lateral direita: Chelsea tira italiano Davide Zappacosta do Torino

Google Plus

"Para min, é um sonho me juntar ao Chelsea e jogar na Premier League", diz Zappacosta (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

Após deixar, na noite desta quinta-feira (31), o aeroporto Cimpiano, em Roma, em um voo privado até Londres, o lateral-direito Davide Zappacosta assinou um contrato de quatro anos com Chelsea. O jogador italiano, de 25 anos, era um dos destaques do Torino. O clube inglês não revelou as cifras da negociação, mas a imprensa inglesa especula que o atleta tenha custado cerca de € 25 milhões aos cofres da agremiação londrina.

Depois de perder Alex Oxlade-Chamberlain para o Liverpool, Zappacosta virou alvo dos Blues e se torna mais uma opção para atuar pelas alas do esquema 3-4-3, implantando no time pelo treinador Antonio Conte na última temporada. O técnico, inclusive, já conhece Zappacosta, que foi convocado para defender a Itália pela primeira vez na época em que Conte era o comandante da Azzurra.

Em entrevista ao site oficial do Chelsea, o novo lateral-direito da equipe inglesa comemorou sua transferência. "Para mim, é um sonho me juntar ao Chelsea e jogar na Premier League. Estou muito animado por estar aqui e começar a trabalhar com a equipe. Espero poder mostrar minha qualidade ao treinador, aos meus companheiros de equipe e aos fãs", disse.

O diretor técnico do Chelsea, Michael Emenalo, analisou a contratação do italiano. "Davide é um jogador de calibre internacional que Antonio Conte conhece bem e estamos cientes há algum tempo. Estamos muito satisfeitos por poder trazê-lo ao clube e acredito que ele se tornará um membro importante da equipe", destacou.

Zappacosta chegou ao Torino em 2015, por € 5 milhões, após passagem pela Atalanta. Pela equipe de Turim, disputou 58 jogos no total e foi um dos destaques na última temporada da Serie A.