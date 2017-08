Leicester acerta empréstimo do zagueiro Aleksandar Dragovic junto ao Leverkusen

Foto: Power Sport Images via Getty Images

Ainda completando os trabalhos na janela de transferência, o Leicester anunciou a chegada por empréstimo de Aleksandar Dragovic, defensor do Bayer Leverkusen, nesta quinta-feira (31), antes da janela virar. Atleta ficará uma temporada nos Foxes e reforçará ainda mais o sistema defensivo de Craig Shakespeare, que contou com a chegada de Harry Maguire neste verão europeu.

Dragovic chegará no Leicester com a sua imposição defensiva quando joga de zagueiro central e fará parte de um conjunto já formado por Maguire, Huth e Morgan, colaborando ainda mais para a continuação do trabalho de Shakespeare no clube, tentando implementar uma filosofia parecida com a de Claudio Ranieri de quando foi campeão há duas temporadas.

O defensor também traz na bagagem muita experiência, visto que já venceu 10 troféus na carreira antes de ir para a Alemanha, jogando na Ucrânia e Suíça. Além disso, carrega 54 jogos pela seleção nacional aos 26 anos de idade. Também participou de diversos torneios internacionais, apenas agregando no âmbito de conhecimento.