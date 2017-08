Conhecido por episódio na Copa do Mundo do Brasil, Tim Krul é emprestado ao Brighton

(Foto: Divulgação/Brighton & Hove Albion)

O Brighton & Hove Albion acertou no último dia da janela de transferências, nesta quinta-feira (31), o empréstimo do goleiro holandês Tim Krul, que pertence ao Newcastle e estava jogando a última temporada no AZ Alkmaar da Holanda. O goleiro, que ficou mundialmente conhecido por salvar a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014 no jogo contra a Costa Rica, assina até o fim da temporada.

O goleiro de 29 anos já trabalhou com o técnico Chris Hughton nos tempos de Newcastle, onde conquistaram a Championship de 2009/10. O arqueiro tem 157 aparições pelo Newcastle na Premier League e chega para disputar posição com o australiano Matt Ryan e o filandês Niki Maenpaa.

Chris Hughton elogiou bastante o novo reforço, dizendo que ele é um excelente profissional e que sua experiência na seleção holandesa vai ser muito útil ao elenco dos Seagulls.

"Eu conheço o Tim (Krul) do tempo em que eu treinava o Newcastle e ele é um excelente profissonal que possui uma grande experiência tanto nos clubes em que passou quanto no nível internacional", afirmou o treinador.

Além disso, Hughton destacou o fato de que a sua experiência vai ser muito útil aos outros goleiros do elenco, já que o goleiro Ryan que foi recentemente contratado junto ao Valência, acabou falhando em alguns momentos da temporada.

"Ele jogou bastante jogos pela Premier League e na Liga Europa. Sua experiência vai ser bastante benéfica para os outros goleiros que fazem parte do elenco", concluiu.

Krul iniciou a sua carreira no ADO Den Haag, antes de ir para o Newcastle em 2005. No clube, Krul colecionou alguns empréstimos para equipes como o Falkirk da Escócia e o Carslile United da Inglaterra, antes de voltar para o clube e conquistar o seu espaço que rendeu uma vaga para Krul na seleção holandesa. Na Holanda, Krul disputou 7 partidas como titular, assegurando um clean sheet contra o Brasil em 2011.

O goleiro já deve estar a disposição dos Seagulls na próxima rodada da Premier League quando a equipe recebe o West Bromwich Albion no AMEX Stadium.