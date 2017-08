Campeão com Leicester, Drinkwater é oficializado no Chelsea após fim da janela

Foto: Divulgação / Chelsea

Depois da janela se encerrar, Leicester e Chelsea continuaram trabalhando na definição de Danny Drinkwater - os clubes pediram para ficar até 1h na Inglaterra (21h horário de Brasília) para concretizar o negocio nesta quinta-feira (31). Contudo, o anuncio do meia só aconteceu depois do tempo estipulado pelos times, indo para os Blues por £ 35 milhões, ficando na agremiação por cinco anos.

Drinkwater estava presente no time dos Foxes que foi campeão da Premier League em 2015/16, sendo fundamental para a campanha do sonho se concretizar ao final daquele ano. Participou também do elenco que esteve na Uefa Champions League pela primeira vez na história do clube, na época passada, sendo eliminado nas quartas de final do torneio.

A saída do jogador da equipe de Craig Shakespeare poderia deixar uma lacuna no meio de campo, porém, o Leicester agiu rápido e também deve anunciar a contratação do meia português Adrien Silva, junto ao Sporting, nos próximos minutos para suprir a necessidade que abriria no time formado ainda por Mahrez e Vardy, outros dois fundamentais elementos para o improvável título há duas temporadas.

As boas atuações e bons anos com o Leicester renderam a Drinkwater a chance de jogar pela Seleção Inglesa de futebol em três convocações, mas acabou ficando de fora da Eurocopa de 2016, que teve apenas Jamie Vardy como representante do clube no English Team. Naquela competição, porém, a equipe até então treinada por Roy Hogdson foi eliminada do torneio nas oitavas de final para a surpreendente Islândia.

Drinkwater começou a carreira no Manchester United, embora não tenha entrado em campo pelos Red Devils. Foi emprestado para quatro times diferentes num período de três anos, até que foi vendido para o Leicester em 2012. Esteve com o clube durante todo o processo de chega na Premier League, até o título inglês.