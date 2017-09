Inglaterra desencanta no fim e goleia Malta pelas Eliminatórias à Copa

INCIDENCIAS: Partida válida pela sétima rodada do Grupo F das Eliminatórias da Copa de 2018: Europa. Disputado no Estádio Nacional de Ta' Qali.

Pelas Eliminatórias da Copa 2018, a Inglaterra visitou Malta nesta sexta-feira (1) em disputa do Grupo F e saiu com uma vitória elástica por 4 a 0, apesar do placar não representar a real performance dos ingleses. O time da casa conseguiu se segurar por boa parte do jogo, porém não foi o suficiente.

Com a vitória, os ingleses seguem invictos e em primeiro lugar do grupo. A Eslováquia enfrentou a Eslovênia no mesmo horário e venceu pelo placar mínimo, com gol de Adam Nemec. Os líderes somam 17 pontos, apenas dois à frente dos eslovacos. Na segunda-feira (4), os dois se enfrentarão, valendo a liderança do grupo, no Wembley Stadium.

O primeiro tempo terminou 0 a 0 graças ao goleiro Andrew Hogg. Logo no início do jogo, com apenas dois minutos de bola rolando, a Inglaterra teve a oportunidade de abrir o placar, porém Sterling desperdiçou a chance. O atacante ficou cara a cara com o arqueiro e quis encobri-lo, mas ele foi mais rápido e acabou com a bola em suas mãos. Kane teve mais uma chance em uma cabeceada, porém o maltês pulou para defender.

Jones chegou a colocar a bola nas redes após escanteio cobrado por Henderson, mas o árbitro marcou falta em Hogg, que teve seu espaço na pequena área limitado e bloqueado principalmente por Cahill. Apesar das poucas boas chances, a seleção inglesa não teve muito sucesso em infiltrar o time adversário bem organizado no primeiro tempo, tornando o jogo morno.

Com pouco menos de 10 minutos da segunda etapa, Harry Kane abriu o placar após Delle Alli receber dentro da área, conduzir atraindo a atenção dos zagueiros e tocar para o atacante colocar a bola no gol.

O jogo parecia se encaminhar para um 1 a 0 apático até que nos últimos minutos, os ingleses conseguiram marcar três vezes, garantindo a goleada. Aos 85 minutos, Ryan Bertrand chutou de longe, a bola pingou na frente de Hogg,que poderia ter feito mais para evitar o gol, e entrou.

Nos acréscimos, Danny Welbeck completou lançamento de Kane e tocou por cima do goleiro pra marcar o terceiro dos ingleses. O atacante do Tottenham ainda teve tempo de deixar mais um no seu nome antes do apito final. Parecido com o gol anterior, o jogador estava em posição legal pra receber dentro da área, dominar, e tocar para as redes.