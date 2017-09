Após permanecerem em suas equipes, Coutinho e Diego Costa são inscritos na Premier League

Foto: Michael Steele / Getty Images

A janela de transferências na Inglaterra se encerrou na quinta-feira (31), contudo, a da Espanha apenas acabou nesta sexta-feira (1º), portanto saídas de Philippe Coutinho e Diego Costa ainda estavam sendo discutidas por Liverpool e Chelsea para Barcelona e Atlético de Madrid, respectivamente. Os dois jogadores, porém, foram inscritos pelas equipes inglesas na Premier League 2017/18, inscrição que tinha data limite até esta sexta-feira (1º).

Os casos foram muito discutidos durante todo o verão europeu. Coutinho tentou de todas as formas uma mudança para Barcelona, principalmente depois do clube espanhol perder Neymar para o Paris Saint-Germain. É compreendido pela imprensa que os Reds recusaram três propostas de valor superior a três dígitos de milhões, enquanto o brasileiro falou diversas vezes à agremiação que gostaria de sair.

Apesar da insistência do camisa 10, os donos do time de Merseyside disseram diversas vezes que o jogador não estava à venda - provando com as recusas. Esse caso acabou deixando Coutinho sem jogar em agosto, perdendo os jogos de playoffs da Uefa Champions League que viu o Liverpool avançar à fase de grupos, além da vitória contundente sobre o Arsenal por 4 a 0 no último final de semana.

Diego Costa não treinou com Chelsea na pré-temporada e nem durante agosto (Foto: Catherine Ivill / AMA via Getty Images)

Diego Costa, por outro lado, forçou sua saída depois de descobrir que Antonio Conte, treinador do Chelsea, lhe disse via SMS que não queria mais contar com os serviços do jogador após este tentar pressionar o clube por uma saída em janeiro para a China. As conversas dos Blues com o Atleti ocorreram durante as últimas semanas da janela, mas os espanhóis nunca chegaram a fazer a proposta pedida de £ 50 milhões. A equipe de Madrid não pode contratar até janeiro de 2018.

Outros nomes que tiveram suas saídas vinculadas de seus clubes são Ross Barkley, que recusou o Chelsea em cima da hora no fim da janela na Inglaterra, e Virgil Van Dijk, que viu o Southampton recusar diversas propostas pelo atleta. Ambos foram inscritos por seus times.