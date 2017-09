Wenger admite recusa de Lemar ao Arsenal: "Preferiu ficar no Monaco"

Google Plus

Um dos motivos para o jogador não ir para Londres era o desejo de disputar a Champions League (Foto: Yuri Kadobnov / Getty Images)

A situação interna do Arsenal não é a das melhores nas últimas semanas. Depois de derrotas para Stoke City e Liverpool, sendo essa última por 4 a 0, é entendido pela imprensa inglesa que Alexis Sánchez pediu para sair do clube. O jogador, porém, só sairia se os Gunners encontrasse alguém para substituí-lo e este seria Thomas Lemar, do Monaco. Mas, segundo o treinador Arsène Wenger, o francês recusou a Premier League.

Depois de se apresentar frustrado com a agremiação, o meia-atacante chileno teve uma proposta do Manchester City de £ 60 milhões aceita pelo Arsenal no Deadline Day, mas os Gunners pediram tempo aos Citizens para encontrar um atleta à altura. Uma oferta de £ 92 milhões foi aceita por parte do Monaco por Lemar, mas este, por sua vez, preferiu permanecer na França.

"Foi da preferência do jogador [Lemar] permanecer em Monaco", declarou Wenger em entrevista à rede de televisão beIN Sports. "Sei que vivemos em tempos de transparência, mas em um certo ponto, para que haja respeito entre todo mundo, é melhor não falar muito sobre isso", acrescentou o francês.

Por outro lado, o técnico ainda falou sobre a situação de Alexis Sánchez, que, segundo diversas informações na imprensa inglesa e chilena, estaria insatisfeito ainda mais pelo fato do Arsenal não ter conseguido vendê-lo. Arsène, entretanto, espera que o atleta esteja inteiramente comprometido com a agremiação.

"É muito difícil para mim falar sobre o que aconteceu porque agora o foco do jogador [Sánchez] é a sua carreira, a sua temporada com o Arsenal Football Club. Eu sempre falei sobre valores e integridade e eu sempre espero que colocar meus compromissos em um nível que satisfaçam àqueles que me pagam. Acho que para um jogador deveria ser o mesmo", afirmou.

O Arsenal volta a campo no próximo final de semana, frente o Bournemouth, em casa, pela quarta rodada da Premier League e é esperado que a equipe conte com Sánchez. A reação do chileno, em contrapartida, também é aguardado.