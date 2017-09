Após novela, Klopp comemora: "A permanência de Coutinho é perfeita para o Liverpool"

Google Plus

Foto: AFP/Paul Ellis

Uma das muitas histórias da última janela de transferências foi uma longa novela envolvendo Phillipe Coutinho, Barcelona e Liverpool. Com a venda de Neymar ao Paris Saint Germain, o clube catalão investiu todas as suas forças em tentar tirar o brasileiro de Anfield, mesmo sempre tomando uma resposta negativa por parte da equipe inglesa.

Nesse período, o Liverpool participou da fase eliminatória pré-fase de grupos da UEFA Champions League, eliminando o Hoffenheim, e de três partidas da Premier League. Todos sem Coutinho, que alegava sentir dores nas costas, impossibilitando que ele atuasse. Mesmo com essa situação, o treinador Jürgen Klopp se mostra feliz com a permanência do brasileiro: “A permanência de Coutinho é perfeita para o Liverpool.” – disse o treinador.

Outro fato presente foi a presença da imprensa nessa possível negociação. Muitos canais e portais internacionais davam como certa a transferência de Coutinho para o Barcelona. Sobre isso, Klopp disse: “Não acreditem em tudo o que vocês vêem na imprensa, que há ofertas aqui e ali que são descobertas um minuto após serem feitas. Não somos igual George Orwell em que todos sabem de tudo imediatamente.”

Para tentar exemplificar o argumento de que o Liverpool nunca havia pensado em negociar o brasileiro, Jürgen Klopp comparou essa situação com a de Ousmane Dembele, que deixou o Borussia Dortmund e assinou contrato com o Barcelona nessa temporada: “A gente tinha uma situação e o Borussia Dortmund tinha outra. O Dortmund decidiu que iria liberar o jogador, então não posso comparar as duas situações.”

“Nós ainda temos um ótimo jogador no nosso elenco, que pode e vai jogar normalmente.” – completou Jürgen Klopp ao canal alemão Sport 1, afastando qualquer possibilidade de existência de um clima ruim por conta dessa situação envolvendo o clube e o jogador.

Coutinho fez a sua estreia nessa temporada na última quinta-feira (31), no jogo entre Brasil e Equador, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, inclusive marcando o segundo gol da partida. A expectativa é de que o jogador esteja disponível para o próximo jogo do Liverpool na Premier League, contra o Manchester City.