Hazard enaltece 'duas faces' de Zidane e coloca Real Madrid como maior clube do mundo

Camisa 10 da Bélgica também falou que seria bom vencer a Bola de Ouro, embora não seja prioridade (Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

A Bélgica já garantiu vaga na próxima Copa do Mundo, que será na Rússia em 2018, com ajuda fundamental de Eden Hazard, jogador do Chelsea que sempre é vinculado com uma transferência ao Real Madrid. E neste domingo (3), após o jogo dos Red Devils, o meia-atacante rasgou elogios ao clube merengue, mas reforçou a sua vontade de permanecer 'ganhando troféus' com os Blues.

Maior vencedor da Uefa Champions League, os Blancos levaram a 'orelhuda' em três oportunidades nos últimos quatro anos, apenas elevando ainda mais o patamar do time. Desde que Zinedine Zidane assumiu o comando técnico, o verbo 'ganhar' recebeu mais notoriedade pelos lados de Madrid e tanto clube como treinador receberam elogios do camisa 10 do Chelsea.

"Atualmente eles [Real Madrid] são o maior clube do mundo", definiu na entrevista. "Todo mundo conhece Zidane e sabemos que ele ganhou tudo como jogador e técnico. Ele é magistral e quando se pensa sobre futebol, pensa-se nele", acrescentou elogiando o francês.

+ Hazard admite considerar proposta do Real Madrid: "Nunca se sabe o que acontecerá"

O belga ainda comentou sobre o seu futuro, visto as especulações que aparecem em todas as janelas sobre uma transferência para o Santiago Bernabéu. "Meu futuro? Estou confortável em um dos melhores times do mundo e pretendo continuar assim por muitos anos", afirmou.

Álvaro Morata chegou ao Stamford Bridge nesta temporada para ser o mais novo centroavante da agremiação após problemas do treinador Antonio Conte com Diego Costa. Machucado e recuperando-se de lesão, Hazard ainda não teve a oportunidade de jogar ao logo do recém-chegado em Londres, mas disse que se mostra ansioso para tal momento.

"Ainda estou para jogar com Morata, e mal posso esperar por isso. Ele é bem jovem, mas já venceu muito com Juventus e Real Madrid, consegue marcar gols de muitas formas diferentes e isso nos ajudará bastante. O clube em si está feliz pela nova 'aquisição'", elogiou Eden, que ainda disse que o prêmio de melhor do mundo não é prioridade para o camisa 10, embora 'fosse bom ganhar'.

Classificado à Copa do Mundo da Rússia, Hazard agora concentra todos os seus esforços para voltar a jogar pelo Chelsea, que deve acontecer neste próximo final de semana frente ao Leicester fora de casa.