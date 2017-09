Sempre polêmico, Edmundo enxerga Paulinho à frente de Paul Pogba

Google Plus

Meio campista é o vice artilheiro da seleção brasileira atrás de Neymar (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Edmundo, ex-jogador e hoje comentarista do canal Fox Sports, entrou em mais uma polêmica nos últimos dias. No domingo (3), durante o programa "A última palavra", onde diversos comentaristas debatem futebol, o ex-atacante soltou mais uma de suas análises controversas sobre personagens do esporte.

Há cerca de uma semana, o comentarista criticou o atacante Gilberto do São Paulo, alegando que o atleta tinha o nível de habilidade inferior e indicando o mesmo para atuar no Náutico, fato que irritou a torcida do clube.

No domingo, Edmundo comparou o meio-campista Paulinho, recentemente contratado por € 40 milhões pelo Barcelona e o francês Pogba, que atua pelo Manchester United. Segundo Edmundo, o atleta da seleção brasileira é "mais jogador" do que o francês pupilo de José Mourinho.

"Paulinho é melhor que Pogba, é mais eficiente, o Pogba é mais posse", afirmou.

Tal declaração ecoou no velho continente, levando o jornal espanhol Mundo Deportivo, que avaliou como 'sem sentido' a contratação do atleta pelo Barcelona, a fazer uma matéria após a comparação feita por Edmundo.

Paulinho é considerado um dos pilares da seleção de Tite, e vem sendo o grande destaque brasileiro nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. Já são cinco gols durante a fase de classificação, superando seus novos companheiros de equipe: Messi (4 gols) e Suárez (3 gols).

Pogba, por sua vez, tem sete jogos pela seleção de Didier Deschamps, com dois gols anotados. Vale ressaltar que o francês era o jogador mais caro da história antes de Neymar se transferir para o Paris Saint-Germain. Com 24 anos, Pogba custou € 110 milhões e nesta temporada de 2017/18 tem dois gols em três jogos pela Premier League.