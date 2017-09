Ainda sem retornar à Inglaterra, Diego Costa fica fora de lista para Champions League

Foto: Michael Regan / Getty Images

Embora Diego Costa tenha sido inscrito pelo Chelsea para disputa da Premier League 2017/18, o atacante acabou ficando de fora da lista final dos 25 jogadores que representarão o clube na Uefa Champions League desta temporada. Michy Batshuayi e Álvaro Morata foram os centroavantes incluídos na relação.

O brasileiro naturalizado espanhol teve problemas diretos com o técnico dos Blues, Antonio Conte. Em janeiro, o camisa 19 havia forçado uma saída para o futebol chinês, atitude que o italiano não aprovou. Antes do início da pré-temporada, o treinador avisou ao atleta que não contaria mais com seus serviços via SMS, o que irritou Diego, que não se apresentou para o início dos trabalhos em Londres.

+ Sob especulações de saída, Diego Costa e Matic não viajam à Ásia para pré-temporada do Chelsea

+ Diego Costa aciona Chelsea na justiça e advogados garantem pedido de transferência

Desde então, durante toda a janela, Chelsea e os representantes do jogador trabalharam para que uma transferência acontecesse; o que não foi o caso. O ex-Atlético de Madrid gostaria de jogar apenas no clube onde da capital espanhola e este, por sua vez, não chegou em acordo com a agremiação londrina sobre o valor da contratação.

Enquanto os ingleses pediam £ 50 milhões, os espanhóis ofereciam metade disso. Isso resultou na não concretização da venda e, por consequência, a continuação de Diego Costa com a camisa azul.