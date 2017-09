Lukaku aprova retorno de Ibra ao Manchester United: "Precisamos da sua personalidade"

Lukaku teve um começo excelente no United (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Contratado por £75 milhões junto ao Everton, Romelu Lukaku foi a grande aquisição do Manchester United para a temporada 2016-17. O centroavante belga, que brilhou nos Toffees por quatro anos, chegou aos Red Devils para suprir a necessidade de um jogador confiável para a posição, já que Zlatan Ibrahimovic, após uma primeira temporada muito boa, lesionou o joelho direito em uma partida de quartas-de-final da Liga Europa contra o Anderlecht no dia 20 de abril.

Após muitas especulações a respeito do futuro de Ibrahimovic, que só deve voltar aos gramados em dezembro deste ano, o United recontratou o sueco até o fim da temporada (ele fará toda a recuperação no clube para voltar aos gramados). Mas a possível sombra de Ibra não assusta o recém-contratado Lukaku. Em entrevista durante os compromissos com a seleção da Bélgica na data FIFA, o atacante afirmou que torceu pela volta de seu companheiro e não teme uma competição que venha a acontecer pela titularidade na posição.

“Eu disse ao Zlatan que eu torcia para que ele voltasse. Precisamos de sua personalidade. Ele irá trazer muitas qualidades para a equipe, e nos ajudar em nosso objetivo de ganhar títulos. Não tenho medo da competição como um atacante ou do Zlatan”, disse Lukaku.

Apesar dos problemas físicos, Ibrahimovic assinou com o United até maio de 2018 (Foto: Reprodução/Manchester United FC)

Ele também elogiou seus primeiros dias no United e o trabalho do técnico José Mourinho no clube. O belga afirmou que a pré-temporada bem realizada o ajudou a chegar em forma já para os primeiros jogos, e que era um desejo antigo de sua carreira trabalhar com o português.

“As coisas estão indo muito bem para mim no United, a pré-temporada foi boa e me ajudou a conhecer muito os jogadores antes de chegar. O treinador ajudou muito a me adaptar rapidamente, então tudo foi bem positivo. Estou agora com um técnico com o qual eu queria trabalhar há muito tempo, desde que tinha 11 anos. E com ele estamos esperando fazer algo especial”, complementou.

Lukaku teve um ótimo começo com a camisa do Manchester United: em três jogos até agora na temporada 2017-18 da Premier League, marcou três gols. Já Ibrahimovic, na última temporada, marcou 27 gols em 46 jogos e foi fundamental para as conquistas da Copa da Liga Inglesa e da Uefa Europa League.

Esta última taça deu ao United o direito de disputar a Uefa Champions League, onde Ibra foi inserido na lista de inscritos nesta segunda-feira (4). Apesar de Mourinho ter dito anteriormente que não contaria com o atacante para a competição, ele foi inscrito, mas por conta da recuperação deve perder toda a fase de grupos. Com isso, ele só voltará no mata-mata, em fevereiro. Os Red Devils estão no grupo A ao lado de Benfica, CSKA Moscou e Basel.