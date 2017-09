Rashford brilha, Inglaterra vence Eslováquia de virada e se aproxima de vaga na Copa 2018

Foto: John Patrick Fletcher / Action Plus via Getty Images)

Ainda invicta no Grupo F, a Inglaterra nesta segunda-feira (4) recebeu em Wembley a Eslováquia pela oitava rodada das Eliminatórias Europeia para a Copa do Mundo de 2018 e precisou se reiventar, contando com a estrela de Marcus Rashford, para bater os adversários do dia. A vitória, de virada, por 2 a 1 acabou colocando o English Team mais próximo da vaga garantida, precisando de um empate na próxima rodada. Eric Dier fez o outro dos ingleses e Stanislav Lobotka foi às redes, aos três minutos, para os visitantes.

O resultado positivo coloca a Inglaterra com cinco pontos de vantagem para a própria Eslováquia em segundo, precisando apenas de uma igualdade no próximo jogo para classificar. Já para os eslováquios a situação, que era mais confortável, hoje complica mais. Com 15 pontos, se vê ameaçado por Eslovênia e Escócia, ambas com 14.

Nas duas últimas rondas, os ingleses vão receber Eslovênia e visitar Lituânia, enquanto que a Eslováquia viaja para jogar com Escócia e encerra contra Malta, em casa. A disputa pela respecagem será acirrada, visto que os escoceses têm jogo direto contra os eslováquios, e os eslovenos ainda enfrente os campeões mundiais da chave.

Dominando o grupo, era esperando que os donos da casa pudessem se impor em campo, criando algumas oportunidades e buscando domínio no começo. Porém, foi a Eslováquia que abriu o placar, logo com três minutos de jogo. Lobotka recebeu belo passe por elevação na área, avançou e chutou para o gol, vencendo Hart e abrindo o placar em Wembley.

O empate dos ingleses só viria acontecer quando o relógio se aproximava dos 40 minutos. Rashford cobrou escanteio e Dier se antecipou para mandar para o gol de direita, em chute difícil de se usar o reflexo imediato. A virada, porém, só viria na segunda etapa, com o atacante do Manchester United, que apareceu com chute de fora da área aos 14 minutos para dar a vitória e o conforto ao English Team.