Southgate elogia jovem Rashford após vitória sobre Eslováquia: "Foi um grande jogador"

Foto: Catherine Ivill/Getty Images)

Com um pé e meio na Rússia. Essa é a situação da Inglaterra, que bateu nesta segunda-feira (4) a Eslováquia por 2 a 1 em Wembley. O resultado consolidou o English Team na liderança do grupo F com 20 pontos em oito jogos, cinco à frente da seleção eslovaca. A equipe ainda tem dois jogos pela frente, contra Eslovênia em casa e Lituânia fora. Classificação para a Copa de 2018 quase garantida.

A seleção segue invicta nas Eliminatórias Europeias e a perspectiva de quer a seleção saia sem derrotas é alta. Após a partida, o técnico do English Team Gareth Southgate não cansou de enaltecer a partia de seus comandados, destacando o jovem atacante do Manchester United Marcus Rashford, que foi o autor do gol da virada na segunda etapa.

"Ele mostrou, assim como o resto do time, que é um grande jogador. Ele obviamente cometeu o erro no início do jogo, mas continuou perseverante e foi uma grande ameaça durante o jogo. É muito cedo, então temos que manter a perspectiva alta, mas ele [Rashford] é emocionante", disse Southgate.

O que Southgate também enfatizou foi sobre a vitória em si no Wembley. Para o ex-zagueiro, foi sua melhor vitória desde que assumiu como técnico no lugar de Sam Allardyce em 2016. "Eu acho que é definitivamente minha melhor vitória. A equipe saiu atrás no placar e a virada foi importante, ainda se pensar que temos um meio campo forte e completada por bons jogadores [no ataque e defesa]. É um verdadeiro passo a frente para nós, precisamos mostrar personalidade e força, assim como mostramos durante todo o jogo."

A Inglaterra só volta a campo no dia 5 de outubro, próxima pausa de Data Fifa. Em casa, o ET encara a seleção da Eslovênia às 15h45 (Brasília).