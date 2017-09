Um ano após queda na Euro 2016, volante Dier vê progresso na seleção da Inglaterra

Camisa 8 fez o gol de empate nesta segunda-feira (4) (Foto: James Baylis / AMA via Getty Images)

Desde a derrota para a Islândia nas oitavas de final da Eurocopa de 2016, a Inglaterra parece estar conseguindo encontrar um caminho vencedor novamente. Ao menos é o que disse Eric Dier, volante do Tottenham e do English Team, em entrevista após a vitória de virada sobre a Eslováquia nesta segunda-feira (4) pelas Eliminatórias Europeia da Copa do Mundo.

O revés para os islandeses, que estreavam em uma fase final de certame oficial, acabou sendo encarada como uma 'montanha-russa' para Dier. Ele acabou exaltando a boa fase da Seleção Inglesa, que ainda não perdeu nas eliminatórias e também proferiu comentários positivos sobre a 'recuperação' da Euro.

"Eu acredito que o jogo contra a Islândia foi um um pouco diferente [do que o contra a Eslováquia], visto que saímos na frente e acabamos por tomar a virada", relembrou o inglês. "Mas é verdade que mostramos progresso quando conseguimos vencer esse jogo [contra Eslováquia]. Estávamos atrás no placar, mas mantivemos a calma e não apressamos nada para não tomar outro gol", comparou com relação à situação vivida em Nice há mais de um ano.

Eric prosseguiu com a sua breve análise da performance da Inglaterra, que saiu perdendo em Wembley logo com três minutos de jogo. O inglês acabou admitindo que os jogadores não começaram a partida bem, incluindo-se nesta lista.

"Fizemos aquilo [não se apressar] e então conseguimos voltar para o jogo. Foi um começo difícil por parte de todo o grupo, mas, como dito, conseguimos voltar para o confronto. Fizemos o primeiro gol e daí conquistamos o domínio da partida. Começamos mal, eu incluído, mas o mais importante foi manter a calma e não apertar o botão de pânico", concluiu o volante.

A Inglaterra está por um empate de conseguir a classificação para a Copa do Mundo do ano que vem. Os ingleses retornam a campo na próxima data Fifa, em outubro, para jogar contra Eslovênia, em casa, no dia cinco e frente à Lituânia, três dias depois fora do território britânico.