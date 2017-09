Fora da lista para a Champions, Clyne desfalca o Liverpool por tempo indeterminado

Clyne desfalca o Liverpool por tempo indeterminado devido à lesão nas costas (Foto: James Baylis/AMA/Getty Images)

Com a divulgação da lista de inscritos do Liverpool para a Champions League, os torcedores sentiram falta de um atleta específico na equipe: Nathaniel Clyne. Em comunicado oficial divulgado no site dos Reds, o treinador Jürgen Klopp confirmou o desfalque de Clyne e afirmou que não poderá contar com o lateral-direito por um "período significativo de tempo".

"Nathaniel está trabalhando duro na sua recuperação e temos acompanhado seu progresso de perto, mas a verdade é que ainda falta algum tempo para ele estar disponível. Me disseram que (seu afastamento) será por mais de algumas semanas, então vamos continuar o monitorando e assistindo", afirmou o treinador.

Durante a pré-temporada do Liverpool, Clyne esteve em campo por apenas 45 minutos - o lateral marcou presença na vitória por 4 a 0 dos Reds sobre o Tranmere em partida amistosa. O jogador de 26 anos ainda não disputou partidas oficiais na temporada 2017/2018.

Nathaniel Clyne segue afastado do Liverpool por tempo indeterminado (Foto: Andrew Powell/Liverpool FC)

Trent Alexander-Arnold e Joe Gomez têm sido os substitutos diretos de Clyne durante seu período de recuperação - e, para Klopp, o rendimento e o comprometimento dos atletas em campo foram uma agradável surpresa.

"A equipe médica está satisfeita com como ele vem respondendo e Nathaniel tem mostrado uma atitude muito forte, levando em consideração que ele não está acostumado com lesões. (...) O lado positivo para nós é que Joe e Trent tem demonstrado iniciativa e agarrado as oportunidades", finalizou.

O Liverpool estreia na Champions League na próxima quarta-feira (13). Em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos do torneio, os Reds recebem o Sevilla no Anfield Road Stadium.