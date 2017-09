Por 14 segundos, Fifa não libera documentação do meia Adrien Silva para o Leicester

Google Plus

Português foi campeão com sua seleção da Euro 2016 e esteve presente na Copa das Confederações deste ano (Foto: Ian Walton / Getty Images)

O Deadline Day sempre é um dia de muitas surpresas e emoções para os clubes e seus torcedores e o de 2017 não foi nada diferente. Na última quinta-feira (30), o Leicester foi atrás da contratação de Adrien Silva, junto ao Sporting, já que Danny Drinkwater estaria indo ao Chelsea. Mas, nesta quarta-feira (6), a Fifa não aceitou a documentação de inscrição do atleta, visto que esta foi entregue 14 segundos após o encerramento da janela.

A contratação de Drinkwater acabou por se prolongar mais do que deveria, o que acabou deixando os Foxes na espera durante as horas finais da janela de verão. A equipe de Craig Shakespeare só contrataria Silva se os Blues levasse o meia campeão inglês em 2015/16 e essa transferência aconteceu em tempo. Mas a papelada de registro do português chegou exatos 14 segundos atrasados para a Fifa.

O Leicester estava confiante que tudo foi feito dentro da regularidade - o clube, junto ao Chelsea, haviam pedido uma hora a mais para as duas transferências serem concluídas. No site oficial, os Foxes ainda chegaram a falar que a contratação havia sido feita, mas estava sujeita à liberação internacional.

A Football Association, federação inglesa de futebol, irá à Fifa em nome do Leicester para apelar contra a decisão, tentando persuadir a entidade máxima do esporte.

"Podemos confirmar que a FA entrou em contato conosco em relação à situação de Adrien Silva para o Leicester. Fifa respondeu de acordo com as normas do regulamento", disse um porta-voz da Federação Internacional de Futebol.

Bruno Carvalho, presidente do Sporting, defende o clube na situação e alega que a transferência foi concretizada. "A Fifa barrou o registro de Adrien Silva, não a transferência. O problema gira em torno da inscrição do atleta, o que espero que se resolva. Adrien foi exemplar e o Leicester precisa do jogador, então espero que consigam encontrar uma solução", declarou.

Os Foxes retornam a campo neste sábado (9), sem Adrien Silva e Danny Drinkwater, para enfrentar o Chelsea, no King Power Stadium pela quarta rodada da Premier League.