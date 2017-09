Alexis Sánchez desabafa após ser alvo de críticas sobre seu desempenho na Seleção Chilena

Google Plus

Sanchéz defendendo a Seleção Chilena (Foto: AP)

O atacante chileno que joga pelo Arsenal Alexis Sánchez diz estar cansado de receber críticas da mídia especializada e que isso está atrapalhando seu rendimento. Depois de derrotas por 3 a 0 para o Paraguai e 1 a 0 para a Bolívia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o astro do Chile utilizou a internet para responder às críticas.

O jornal La Tercera disse após o jogo contra a Bolívia que Sánchez se ateve a insignificância que teve no jogo contra o Paraguai. "Ele nunca entendeu como o jogo devia ser jogado. Pra piorar a situação, ele levou um cartão amarelo que o deixa fora da partida contra o Equador.", acrescentou o jornal.

Alexis publicou uma foto em seu perfil oficial no Instagram com um texto respondendo a crítica dos jornais. "E chega o momento em que você fica cansado. Cansado de ser criticado com e sem razão, cansado que eles queiram ver você derrotado, cansado de falar pra você mesmo 'mais uma vez, levantarei' depois de chorar por causa de uma derrota e você fica cansado de falar pro mundo e pras pessoas ao seu redor sobre isso.", disse Sánchez.

"E o pior de tudo é que ninguém percebe como isso lhe faz sentir mal... Eu visto a camisa 7 do Chile e isso me traz uma responsabilidade enorme, é por isso que fico triste em ver jornalistas e pessoas más criticarem sem saber", acrescentou o jogador.

Seu companheiro de equipe, Arturo Vidal, também se manifestou sobre as críticas e anunciou que se aposentará da seleção do Chile.