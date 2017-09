Jürgen Klopp não relaciona Coutinho para confronto diante do Manchester City

Foto: Getty Images/Andrew Powell

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, confirmou a ausência do meia Philippe Coutinho diante do Manchester City neste sábado (9), pela 4ª rodada da Premier League. A necessidade de recuperar o tempo perdido de treinos foi a principal razão suscitada pelo alemão para deixar Coutinho de fora do compromisso do fim de semana.

"Eu decidi não relacionar ele [Coutinho] para o jogo contra o City para podermos usar o tempo para treinar. Ele concordou", disse Klopp. "Ele poderia jogar entre 15 e 20 minutos, mas faz mais sentido deixá-lo de fora. E ele concordou completamente", completou o técnico dos Reds.

Apesar de toda a novela que circundou o futuro de Coutinho, o alemão elogiou o desempenho do brasileiro desde que voltou a Melwood e afirmou não ter mudado nada em sua relação com o meia. "Ele [Coutinho] voltou quarta-feira e tivemos uma conversa muito boa. Ele estava de bom humor e treinou melhor ainda. Meu relacionamento com Coutinho é o mesmo. Não foi a fase mais fácil, mas essa é a janela de transferências", disse Klopp.

Sobre a situação de Philippe Coutinho, Jürgen Klopp se mostra sereno e otimista. "Eu acho que lidamos muito bem. Não há segredos no que aconteceu, mas nem tudo o que saiu nos jornais estava 100% certo. Phil veio ontem e aceitou a situação 100%. Nem precisei dizer nada. Agora temos um jogador maravilhoso que quer jogar no clube", celebrou o comandante do Liverpool. "Antes de ter o problema nas costas, Coutinho estava em maravilhosa forma e jogando um maravilhoso futebol em Hong Kong", completou Klopp.