Para manter 100% na Premier League, Manchester United mede forças com Stoke City

INCIDENCIAS: partida válida pela quarta rodada da premier league, disputada no bet365 Stadium, em Stoke-on-Trent, Inglaterra.

Na manhã desse sábado (9), mais uma rodada da Premier League terá início. Em um dos jogos, o Stoke City recebe o Manchester United, que tenta manter a sequência de três vitórias seguidas. A bola rola às 13h30, no bet365 Stadium, pela quarta rodada do campeonato nacional.

Atualmente, os Potters ocupam a décima primeira posição, com quatro pontos ganhos em três jogos. Já os Red Devils são os líderes, tendo conquistado todos os nove pontos que disputaram até o momento.

Depois dessa partida, o Stoke só voltará a campo no outro sábado (16), quando visitarão o Newcastle United pela Premier League. Por sua vez, United joga mais cedo, recebendo o Basel pela Uefa Champions League na próxima terça-feira (12).

Stoke City sofre com desfalques e dúvidas

Mesmo querendo alcançar um bom resultado, os mandantes enfrentarão certa dificuldade: importantes jogadores ficarão de fora da partida contra o líder invicto, como o capitão Ryan Shawcross, com problemas nas costas, e Choupo-Moting, que ainda será avaliado, mas que não deve jogar.

Além das confirmadas ausências, há atletas que surgem como dúvidas para o Stoke. O zagueiro Kurt Zouma, o meia Darren Fletcher e o atacante Mame Diouf podem começar o jogo no banco de reservas. Assim, o recém-contratado Kevin Wimmer deve ganhar uma chance como titular da zaga.

O técnico Mark Hughes concedeu entrevista coletiva nesta semana e falou sobre a dificuldade em enfrentar um time com confiança alta e com boas peças. Mesmo assim, ele se mostrou otimista para o confronto.

"O United é um time muito forte, que joga de maneira cativante. Eles atacam muito bem, com muita velocidade. (...) Estamos conscientes de que será um grande desafio, mas sabemos que já mostramos, nesta temporada, capacidade de competir com os clubes do topo e vencê-los."

Provável Stoke City: Butland; Zouma, Martins Indi, Wimmer; Cameron, Fletcher, Allen, Pieters; Shaqiri, Jesé; Crouch.

United parte com força total

Conseguir mais uma vitória - esse é o objetivo dos Red Devils na partida contra os Potters. Sem muitos desfalques, os visitantes devem escalar o que têm de melhor no elenco para continuarem invictos na Premier League.

Apesar das já esperadas ausências de Zlatan Ibrahimovic, que retornou ao clube recentemente, e de Marcos Rojo, machucado, o Manchester pode ainda ficar sem Luke Shaw, que vêm se recuperando de lesão.

O treinador José Mourinho deu entrevista coletiva e elogiou os adversários, exaltando características ofensivas e defensivas. No entanto, o português se mostrou confiante em relação à uma possível vitória.

"É difícil jogar contra o Stoke, porque eles são agressivos, defendem com muitos homens e tem boas jogadas. Além disso, é um estádio com muita pressão. Tomara que a gente consiga ser melhor que nos últimos anos e vencer, mas com certeza vai haver dificuldade."

Provável Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Jones, Blind; Pogba, Matic; Mata, Mkhitaryan, Rashford (Martial); Lukaku.